Виталий Коротич про ситуацию с украинцами в США: американцам нравится, когда деньги уходят на них самих

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

«Уровень общественной поддержки Украины жителями США сократился до 47 процентов». Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в официальном отчете американского исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.

Эту тему мы обсудили с известным журналистом и общественным деятелем Виталием Коротичем, бывшим главным редактором «Огонька», 10 лет прожившим в США. - Виталий Алексеевич, о чем говорят эти данные? Что рассказывают вам ваши друзья, которые проживают в США?

- Вот я только что закончил читать роман модного сейчас очень такого Ли Чайлда, автора триллеров, его в Голливуде экранизируют. Роман называется «Синяя луна». Он издан ещё в 2019-м.

В центре этого произведения - борьба американского полисмена против украинской банды, которая забирает у людей деньги.

- На английском языке читаете?

- Да. Но роман выходил и на русском.

А в Америке это – бестселлер номер один по обзорам «Нью-Йорк таймс». И автор популярный. И это все неслучайно.

- Украинскую-то банду тот полисмен поймал?

- Разумеется, ловит!

Но беда не только в украинской банде.

Дело в том, что за последние восемь месяцев так называемым «коллективным западом», в основном Соединенными Штатами, на конфликт на Украине было затрачено свыше 105 миллиардов долларов.

Это больше, чем оборонный бюджет России. Это больше, чем бюджеты некоторых стран в целом.

Огромные деньги! А в Америке есть свои бездомные, свои неустроенные люди.

А деньги улетают на конфликт. Но люди-то знают, что эти миллиарды - отчисления из налогов, которые они платят государству. И - считают, что государство должно их тратить на благополучие своих граждан, а не на конфликт.

Снижение в США уровня общественной поддержки Украины - это не столько антиукраинская реакция, сколько - показатель умонастроений в целом в обществе.

- Я понял. Но, то есть - вот эти настроения - они же могут каким-то образом и на власть повлиять?

- Могут.

Им - американцам - нравится, когда деньги уходят на них самих.

Но в Америке довольно большая иммиграционная группа украинцев, которые пытаются, скажем так, делать свою погоду…

Вы спрашиваете, о чем мне рассказывают мои друзья, живущие в Штатах?

- Да, всегда интересуюсь.

- Ну, вот недавний случай. Русский американец в Вашингтоне пошёл в баню и разговаривал там по-русски. Так его чуть не избили - дело в том, что все остальные посетители бани вокруг были украинцами.

Этот вопрос существует. Он острый…