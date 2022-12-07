Руководство «Единой России» поблагодарило активистов МГЕР и «Волонтерской Роты» за добровольчество

Участию активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства» в гуманитарной миссии партии, а также вопросам, которые сегодня волнуют волонтёров, была посвящена встреча Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Андрея Турчака. Ее приурочили ко Дню добровольца.

СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ

Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что с начала СВО через волонтёрскую работу на Донбассе и освобождённых территориях прошло более 1,2 тысячи активистов. Сегодня 84 активиста «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву.

«В феврале наши ребята в Ростовской области помогали эвакуироваться из Донецкой и Луганской Народных Республик, а уже в марте мы были рядом с Мариуполем, в посёлке Безыменном и Володарском. Выезжали практически на линию фронта, помогали людям, которые не могли дойти до гуманитарных центров «Единой России». У нас открыты штабы в Мелитополе, Краснодоне, Мариуполе. Когда возникает потребность, ребята выезжают и на сложные участки — Энергодар, Такмак, Угледар», — сообщил он.

Более 2 тысяч волонтёров МГЕР сегодня помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» организовали обучение медсестёр и теперь девушки-активисты могут работать в больницах в Донецке, в Луганске.

«Каждый молодогвардеец себя спрашивает — достоин ли он тех ребят, которые тогда были в «Молодой гвардии», которая боролась с фашизмом. Мне кажется это главный лейтмотив нашей организации. Есть ребята, которые уже вступили в нашу организацию в новых регионах, у нас открыты штабы в Запорожье, Донецке, Луганске. Наша задача — включить их в нашу молодёжную сеть», — рассказал Антон Демидов.

ПОДВИГИ НА СЛОМЕ ЭПОХ

Дмитрий Медведев отметил, что название «Молодой Гвардии Единой России» созвучно названию антифашистской молодёжной организации «Молодая гвардия».

«Когда образовалась та организация, кто бы мог подумать, что ее название будет созвучно событиям, которые сейчас разворачиваются. А не только событиям Великой Отечественной войны. И враг у нас отчасти прежний. Это нацисты, только переупакованные. К сожалению, связанные даже с нашими соседями, близкими нам людьми», — сказал Председатель «Единой России».

Он отметил, что происходящие события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.

«Люди моего поколения читали книгу, посвящённую молодогвардейцам. Потом всё растворилось на сломе эпох. Советский Союз закончился, появилась новая страна. Стали говорить, что это чуть ли не выдумки журналистов. Это неслось со страниц газет, приемников, телеэкранов. Сегодняшние события помогли снять налёт, образовавшийся на реальном подвиге молодогвардейцев. И вы к этому причастны. Вы называете ребят (активистов МГЕР — прим.ред.) достойными продолжателями их подвига — вне всякого сомнения это так», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что именно нынешние молодогвардейцы вышли с инициативой вернуть в школьную программу изучение романа «Молодая гвардия».

«Такое решение Минпросвещения уже принято», — сказал Андрей Турчак.

«ОТКРЫВАЛИСЬ РУКАМИ МОЛОДЫХ»

Активисты МГЕР рассказали о том, с какими чувствами отправлялись на Донбасс, какими направлениями работы занимаются сейчас и как планируют развиваться. А также представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье. В их числе - создание в Мариуполе центра молодёжных инициатив.

«Секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин — исполняющий обязанности главы Республики. Мы с ним обсуждали эту тему, и обязательно запланируем открытие в Мариуполе такого молодёжного центра, который «Молодая Гвардия» могла бы патронировать. С учётом того, что это единственная организация, которая первой пришла в Мариуполь. И все волонтерские центры, которые на территории города открыты — и на левом, и на правом берегу — открывались руками молодых людей, которые сегодня участвуют в нашей встрече», — подчеркнул Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев поручил также проработать с учетом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».

«После перехода этих территорий в юрисдикцию РФ на них они (программа — прим.ред.), конечно, распространяются. Надо будет обсудить с коллегами из Правительства, Госдумы, Совета Федерации, что подобные программы должны быть переформатированы под новые регионы, они должны быть ещё более привлекательными. Может, суммы подъёмного пособия должны быть больше, льготы, исчисление трудового стажа — всё, что привлекает людей и позволяет им принять ответственное решение поехать трудиться в эти регионы», — отметил он.

Ещё одно предложение — о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период — будет проработано с финансовым блоком Правительства для последующего включения в народную программу «Единой России». В том числе, в части предоставления льгот студентам-волонтёрам.

СОСТОЯЛИСЬ КАК ГРАЖДАНЕ

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР — находится на своём месте и преодолел себя.

«Я не знаю, как сложится судьба здесь присутствующих. Кто пойдет в политику, кто будет заниматься оказанием помощи людям, врачом, учителем станет или продолжит эту карьеру, если вы уже этим занимаетесь. Но могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — заключил Председатель «Единой России».

Напомним, 16 ноября МГЕР отметила свое 17-летие. Поздравить молодёжное крыло «Единой России» в Центральный штаб МГЕР приехали Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, секретарь Донецкого реготделения партии, врио главы ДНР Денис Пушилин.

С конца февраля активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» оказывают помощь жителям Донбасса в пунктах временного размещения. С 30 марта на Донбассе работают отряды добровольцев. Перед выездом они проходят специальное обучение. Его проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физподготовки. На данный момент волонтёрские лагеря развернуты в Мариуполе, Мелитополе Запорожской области и Краснодоне. Всего через волонтерство на Донбассе и в освобождённых территориях прошли более 1200 активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты», более 150 волонтёров находятся там постоянно.