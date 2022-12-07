«Пятёрочка доставка» шагает по стране: сервис запустился ещё в трёх новых регионах и 18 городах

Возможность быстро и удобно заказать продукты из магазинов сети стала доступна жителям Адыгеи (Майкоп), Северной Осетии (Владикавказ) и Карачаево-Черкесии (Черкесск).

Помимо трех новых регионов, сервис появился в 15 новых городах на уже запущенных террториях: в Михайловске, Каменск-Шахтинском, Азове, Геленджике, Армавире, Балаково, Каменск-Уральском, Пятигорске, Нефтеюганске, Кисловодске, Новом Уренгое, Невинномысске, Ноябрьске, Муроме и Оби.

Воспользоваться экспресс-доставкой продуктов и товаров для дома максимально просто: нужно лишь иметь банковскую карту и приложение «Пятёрочка Доставка» на смартфоне. Оплатить покупку можно только в приложении — это удобно и безопасно, ведь не придется иметь при себе наличные, платить курьеру и забирать сдачу. Стоимость доставки каждого заказа фиксированная и составляет всего 99 рублей. Курьер привезет покупки в течение 45 минут прямо до двери.

Время работы сервиса — ежедневно с 9 до 22 часов. Клиент создает в сервисе заказ, который автоматически передается ближайшему магазину «Пятёрочка». Сотрудники торговой точки быстро и аккуратно соберут его, проверят срок годности продуктов, выберут самые свежие фрукты и овощи и передадут упакованные товары курьеру. Максимальный вес одного заказа ограничен 30 кг, поэтому в приложении можно заказать все необходимое, например, для новогодних праздников. Стоимость товаров в приложении не отличается от цен в магазине, к тому же в сервисе действуют те же скидки на продукты, а список акционных товаров постоянно пополняется.

«Мы постоянно расширяем список регионов присутствия сервиса «Пятёрочка Доставка»: заказывать продукты онлайн быстрее и удобнее, чем идти в магазин, поэтому все больше россиян выбирают онлайн-доставку. Недавно мы перешли важный порог: сервис уже работает более чем в 200 городах по всей стране», — прокомментировал Мирослав Зубачевский, директор по омниканальности торговой сети «Пятёрочка».