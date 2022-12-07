Избивали прикладами, пытали арматурой и током. Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали об издевательствах

Вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали о пытках

Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена. Они рассказали, как их пытали.

Пытали наших воинов не только сразу после пленения, чтобы выяснить позывные, численность и нахождение воинских подразделений, но и через несколько недель и месяцев. Пытались сломать психологически, а может просто так развлекались.

Так, один из военнослужащих сообщил, что в бою получил несколько ранений, в том числе пулей была перебита кость правой руки. В таком состоянии он попал в плен. В ходе допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое. Из пистолета прострелили обе ступни и щеку. Первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу.

Другой военнослужащий рассказал, что потерял сознание после удара по голове и пришел в сознание в подвале.

«Допрос начался с удара ножом в правую ногу. Кровь никто не останавливал. Если ответы не устраивали - начинали бить. Сначала руками или ногами, затем каской или даже прикладом. После допроса повалили на пол. Трое удерживали его, а четвертый ножом отрезал мизинец на руке. Били арматурой и электрическим током, если долго мочишь», - рассказал другой военнослужащий.

На камеру, под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители украинских вооруженных формирований требовали от российских военнопленных подписать «добровольное» согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

«Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас СК России совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России, Министерством обороны Российской Федерации продолжает устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также российских военнослужащих, попавших в плен.

Следователи продолжают собирать и фиксировать доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности.