Под обстрелами ВСУ потеряло десятки танков, бронетранспортеров и машин.

В Минобороны России подтвердили информацию об уничтожении высокоточным оружием наземного базирования склада ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» Кривого Рога. Там сгорело более 70 ракет реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две пусковые установки РСЗО «MLRS». В военном ведомстве отметили, что еще четыре установки данного типа получили критические повреждения в цехах предприятия, рядом с которыми когда-то родился Зеленский.

Также на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ в основных районах линии соприкосновения: на Красно-Лиманском уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, на Купянском до 70, на Донецком более 40, на Южно-Донецком до 100.

Под обстрелами ВСУ потеряло десятки танков, бронетранспортеров и машин.

За сутки силами противовоздушных войск, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: 4 беспилотникам, Су-24 воздушных сил Украины, четырем реактивным снарядам систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области, радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300, 79-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183-х районах.

Генерал-лейтенант Конашенков отметил, что в районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. А в результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня «HIMARS» и 48 реактивных снарядов к ней.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

341 - самолет.

180 - вертолетов.

2638 - беспилотных летательных аппаратов.

392 - зенитных ракетных комплекса.

7020 - танков и других боевых бронированных машин.

913 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3664 - орудия полевой артиллерии и миномета.

7498 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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