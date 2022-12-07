Представляет героических людей. Дмитрий Песков о том, почему в СПЧ позвали военкора "КП" Александра Коца

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 7 декабря, официальный представитель Кремля рассказал на брифинге для российских и зарубежных СМИ, о чем пойдет речь на встрече президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ). Она состоится 7 декабря 2022 года. Все озвученные темы так или иначе касаются специальной военной операции (СВО) и присоединенных территорий.

В том числе, по словам Пескова, речь пойдет об обеспечении протезирования для тяжелораненых российских солдат, о налаживании работы солдатской почты, о деятельности следственных органов на присоединенных территориях.

Затем журналист «Комсомольской правды» задал Пескову сразу несколько вопросов

-- Дмитрий Сергеевич, мы у нас в редакции очень рады, что знаменитый военкор «Комсомольской правды» Саша Коц стал членом СПЧ. Если мне память не изменяет, там, по-моему, не было еще военкоров, в этом очень уважаемом формировании. Скажите, пожалуйста, а почему вдруг такие радикальные изменения в персональном составе СПЧ? Связано ли это (а оно, видимо, связано) с военной спецоперацией? И почему именно сейчас это проводится? И какие будут приняты решения? Это - самое главное.

- Какие будут приняты решения, мы не знаем, - сказал пресс-секретарь. - Давайте дождемся самого мероприятия.

Никаких кардинальных изменений в Совете не было, не могу с вами согласиться. Почему там появился кто-то от военкоров, в том числе Саша Коц? Ну, потому что на фоне развития специальной военной операции, действительно, такой феномен военкоров сложился.

Это, действительно, героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью, фактически, ежедневно, освещают там события.

Но постепенно они превратились также в таких ретрансляторов прямой информации оттуда, постепенно они превратились в защитников прав тех, кто героически принимает участие в специальной военной операции.

И этим обусловлено то, что они в настоящий момент Александром Коцем представлены в составе Совета.

- Спасибо.