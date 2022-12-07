Последняя милость от НАТО и Вашингтона. Украина рискует остаться без оружия

После каждого массированного удара по инфраструктуре на Украине считают, на сколько меньше стал наш арсенал Фото: REUTERS

На Украине ждут не дождутся, когда у России закончатся ракеты. После каждого массированного удара по инфраструктуре там считают, на сколько меньше стал наш арсенал. Но в России оборонка постоянно пополняет склады, а вот на Украине чувствуется существенный дефицит боеприпасов. И связано это не только с трудностями доставки грузов на фронт из-за проблем с электросетями, но и со снижением поставок НАТО. И прежде всего — из США.

- Об этом многие говорят, это общее наблюдение, - сказал, беседуя с Иваном Панкиным и Игорем Виттелем научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник. - Объемы поставок заметно упали, и у артиллерии ВСУ стало меньше возможностей, чем было летом. К сожалению, этих возможностей хватает, чтобы терроризировать мирные жилые кварталы. Но для полноценных фронтовых операций - уже нет, наступательные возможности украинских войск резко понизились.

По словам Крамника, подавляющая часть поставок боеприпасов ВСУ приходится на страны НАТО — более 70 процентов.

- Из этих натовских поставок подавляющая часть приходится на Соединенные Штаты, - говорит он. - Остальные поставляют намного меньше. И именно сокращение американских поставок нынешней осенью стало наиболее весомой причиной сокращения арсеналов ВСУ.

- А что можно сказать о собственной украинской оборонной промышленности?

- Огромная часть украинской промышленности приходилась на республики Донбасса, которых сейчас у Украины нет и, очевидно, уже никогда не будет, - отметил эксперт. - А все остальное, что на Украине производилось, то, что еще уцелело в Харькове, в Сумах, это уже далеко не те масштабы, чтобы говорить о самостоятельном военно-промышленном комплексе. Остались какие-то фрагменты ВПК, которые могут производить несложные операции, но в основном это связано с ремонтом техники, но не с производством. Даже не с производством боеприпасов.

- Что значит заявление главы Пентагона Ллойда Остина, что Вашингтон не собирается препятствовать разработке Киевом вооружений для нанесения ударов на большие расстояния.

- Штаты неоднократно говорили, что они хотят поставлять Украине дальнобойные боеприпасы, которые предназначены для атак по нашей территории. Но Украина и сама теоретически может производить достаточно простые, несложные аппараты, для которых им будут поставлять комплектующие. Пусть готовые изделия с Запада они не получат, но им пришлют, например конструктор - система управления, крылья, корпус, хвост - они поставят туда свой ускоритель и могут запустить. И вот если это прилетит к нам, то формально Запад тут ни при чем.

- А они могут по такой схеме работать?

- Могут. Даже в условиях полуразрушенного ВПК. Так делают в Палестине, так делают в Йемене, так это делают еще много где

- А собственные научные заделы у них есть? Школа-то осталась.

- Осталась, конечно. Остался Харьков, остался Киев, остался Николаев. Но это скорее умирающие остатки крупного промышленного комплекса. Эти разработки имели смысл, когда был жив СССР. Эти разработки были частью огромного ВПК. А сейчас все просто отмирает. Потому что главным заказчиком всегда была Москва, советское Министерство обороны, потом российское Министерство обороны. Они поддерживали Украину долгое время своими заказами.

- Они ничего не смогут сделать, даже если производство вынесут куда-нибудь в Польшу?

- Смотря что иметь в виду. Разрабатывать сами управляемое оружие, беспилотники, я думаю, да, смогут. Все-таки инженерных кадров у них достаточно, чтобы такие вещи разрабатывать. Плюс у них довольно развитое производство авиационных двигателей в Запорожье. Конечно, в каком состоянии оно сейчас состоянии, после того как завод периодически «калибруют», - это вопрос. Но там были двигатели, в том числе, для крылатых ракет. Если такой совместить с корпусом и вставить в него простейшую западную навигационную спутниковую систему, то ее можно использовать просто как беспилотник-камикадзе, она улетит по западным координатам.

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