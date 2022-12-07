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7 декабря 2022 11:55

Последняя милость от НАТО и Вашингтона. Украина рискует остаться без оружия

Эксперт по международным отношениям Крамник заявил, что США могут оставить украинские пушки без снарядов
Владимир ДЕМЧЕНКО
Владимир ДЕМЧЕНКО
После каждого массированного удара по инфраструктуре на Украине считают, на сколько меньше стал наш арсенал

После каждого массированного удара по инфраструктуре на Украине считают, на сколько меньше стал наш арсенал

Фото: REUTERS

На Украине ждут не дождутся, когда у России закончатся ракеты. После каждого массированного удара по инфраструктуре там считают, на сколько меньше стал наш арсенал. Но в России оборонка постоянно пополняет склады, а вот на Украине чувствуется существенный дефицит боеприпасов. И связано это не только с трудностями доставки грузов на фронт из-за проблем с электросетями, но и со снижением поставок НАТО. И прежде всего — из США.

- Об этом многие говорят, это общее наблюдение, - сказал, беседуя с Иваном Панкиным и Игорем Виттелем научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник. - Объемы поставок заметно упали, и у артиллерии ВСУ стало меньше возможностей, чем было летом. К сожалению, этих возможностей хватает, чтобы терроризировать мирные жилые кварталы. Но для полноценных фронтовых операций - уже нет, наступательные возможности украинских войск резко понизились.

По словам Крамника, подавляющая часть поставок боеприпасов ВСУ приходится на страны НАТО — более 70 процентов.

- Из этих натовских поставок подавляющая часть приходится на Соединенные Штаты, - говорит он. - Остальные поставляют намного меньше. И именно сокращение американских поставок нынешней осенью стало наиболее весомой причиной сокращения арсеналов ВСУ.

- А что можно сказать о собственной украинской оборонной промышленности?

- Огромная часть украинской промышленности приходилась на республики Донбасса, которых сейчас у Украины нет и, очевидно, уже никогда не будет, - отметил эксперт. - А все остальное, что на Украине производилось, то, что еще уцелело в Харькове, в Сумах, это уже далеко не те масштабы, чтобы говорить о самостоятельном военно-промышленном комплексе. Остались какие-то фрагменты ВПК, которые могут производить несложные операции, но в основном это связано с ремонтом техники, но не с производством. Даже не с производством боеприпасов.

- Что значит заявление главы Пентагона Ллойда Остина, что Вашингтон не собирается препятствовать разработке Киевом вооружений для нанесения ударов на большие расстояния.

- Штаты неоднократно говорили, что они хотят поставлять Украине дальнобойные боеприпасы, которые предназначены для атак по нашей территории. Но Украина и сама теоретически может производить достаточно простые, несложные аппараты, для которых им будут поставлять комплектующие. Пусть готовые изделия с Запада они не получат, но им пришлют, например конструктор - система управления, крылья, корпус, хвост - они поставят туда свой ускоритель и могут запустить. И вот если это прилетит к нам, то формально Запад тут ни при чем.

- А они могут по такой схеме работать?

- Могут. Даже в условиях полуразрушенного ВПК. Так делают в Палестине, так делают в Йемене, так это делают еще много где

- А собственные научные заделы у них есть? Школа-то осталась.

- Осталась, конечно. Остался Харьков, остался Киев, остался Николаев. Но это скорее умирающие остатки крупного промышленного комплекса. Эти разработки имели смысл, когда был жив СССР. Эти разработки были частью огромного ВПК. А сейчас все просто отмирает. Потому что главным заказчиком всегда была Москва, советское Министерство обороны, потом российское Министерство обороны. Они поддерживали Украину долгое время своими заказами.

- Они ничего не смогут сделать, даже если производство вынесут куда-нибудь в Польшу?

- Смотря что иметь в виду. Разрабатывать сами управляемое оружие, беспилотники, я думаю, да, смогут. Все-таки инженерных кадров у них достаточно, чтобы такие вещи разрабатывать. Плюс у них довольно развитое производство авиационных двигателей в Запорожье. Конечно, в каком состоянии оно сейчас состоянии, после того как завод периодически «калибруют», - это вопрос. Но там были двигатели, в том числе, для крылатых ракет. Если такой совместить с корпусом и вставить в него простейшую западную навигационную спутниковую систему, то ее можно использовать просто как беспилотник-камикадзе, она улетит по западным координатам.

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