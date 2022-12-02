Большой ремонт

Около 90 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Запорожской области до конца года. Фото: Официальный телеграм-канал министерства транспорта Запорожской области

РАБОТЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ НИ НА ЧАС

В новом регионе России развернулась большая стройка. В Запорожской области активно ремонтируют и строят соцобъекты, налаживают коммунальное хозяйство. Задач много, и все масштабные.

Как сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий, один из приоритетов - развитие дорожной сети городских агломераций.

По информации, озвученной председателем совета министров региона Антоном Кольцовым, около 90 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в области до конца года. Так, полным ходом идет ремонт автомагистрали Бердянск - Мелитополь. Работы серьезные и затратные. Ведь стокилометровый отрезок дороги не реставрировался двадцать лет. Украинские власти не находили на это денег. На объекте работы не прекращаются ни на час. Там постоянно находятся около ста дорожников и по меньшей мере 60 спецмашин.

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ НА КОЛЕСАХ

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, в регионе запустили сразу три мобильных асфальтобетонных завода. Их мощности позволяют каждый день отгружать пять тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

- Важно, что заводы - мобильные, они будут перемещены при ремонте других участков дорог, - подчеркнул Евгений Балицкий.

Параллельно ремонтируют дорогу в Крым. Как рассказали в минтрансе Запорожской области, приступить к ремонту трассы Мелитополь - Джанкой планировали в следующем году, но начали как можно скорее.

- Артерия, соединяющая Запорожскую область с Крымом, в очень изношенном состоянии, поэтому было принято решение начать работы уже в этом году. Рабочие уже занимаются фрезерованием верхнего слоя асфальта, всего будет отремонтировано 120 километров дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия, - уточнили в минтрансе региона.

Кроме того, рабочие уже приступили к фрезерованию и укладке нижнего асфальтобетонного слоя объездной дороги города Мелитополь общей протяженностью чуть больше семнадцати километров.

- Планомерно идем к выполнению важной задачи - восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог области, которые не знали ремонта десятилетиями, - сказали в министерстве транспорта Запорожской области.

В Мелитополе новая разметка появилась на многих улицах.

ЖДАЛИ РЕМОНТА 40 ЛЕТ

Параллельно с такими масштабными реконструкциями приводят в порядок городские и поселковые дороги. К примеру, в Акимовке асфальтоукладчики и прочая специализированная техника в прямом смысле не касалась дорог сорок лет. Украинскому режиму было не до этого. Зато сейчас работы по ремонту дорог кипят.

- Дороги в Акимовке ждали ремонта 40 лет! Сейчас работы идут полным ходом. Новый асфальт уложат на 11 улицах. Всего же здесь отремонтируют 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. А это значит, что о ямах можно будет забыть, - сказала исполняющая обязанности министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова.

Уже начали приводить в порядок дороги на улице Молодых Патриотов и на рыночной площади. Также рабочие занимаются самым сложным участком - от улицы Щорса до Центральной, параллельно ремонтируют дорогу на Суворова, на улице Пушкина. К слову, работают и днем, и ночью.

«КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ - ОГРОМНЕЙШИЙ ПРИВЕТ»

Глава администрации Акимовки Максим Зубарев рассказал, что на помощь местным приехали и рабочие из Краснодарского края.

- Дорожники работают сутками. Хотелось бы поблагодарить ребят с Кубани, которые трудятся для того, чтобы в Акимовке было все красиво, а ровненький асфальт радовал наших жителей. Краснодарскому краю - огромнейший привет! - сказал он.

В поселке Новое Веселое под Мелитополем дорожники также не сидят сложа руки. Там грунтовую дорогу засыплют щебнем. Для этого Днепрорудненский железорудный комбинат предоставил 100 тонн камня и транспорт для доставки.

В Мелитополе новая дорожная разметка появилась на улице Дружбы, Генерала Петрова, Вакаленчука, Садовой, на оживленном перекрестке в районе проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Бронзоса.

В селе Малая Терновка активные жители и волонтеры привели в порядок улицы, убрали мусор и заросли на пустырях.