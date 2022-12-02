Промышленность: новая эра

В Мелитополе шьют даже спецодежду! Фото: Официальный телеграм-канал и. о. обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

В Запорожской области при содействии Минпромторга России создан региональный Фонд развития промышленности. Глава министерства назвал его «важнейшим инструментом для работы по проектам индустриального развития». Ведь благодаря фонду, капитализация которого сейчас обсуждается с исполнительными властями российских регионов, восстановление промышленности области - прежде всего металлургических и машиностроительных мероприятий, как говорится, пойдет более резво. Их в регионе - 53!

УСПЕХИ, КОТОРЫХ ЖДАЛИ

Некоторые, кстати, уже вовсю наращивают обороты, оправившись от давления украинских властей, которые с началом спецоперации запрещали людям выходить на работу, угрожая в случае неповиновения тюрьмой. Взять хотя бы Запорожский железорудный комбинат, разрабатывающий месторождение, в котором находится 4 процента от общероссийских запасов железа. Предприятие пережило лихие времена - бегство большей части руководства, обновление коллектива, серьезные сбои в производстве. И сегодня выходит на новые показатели добычи руды.

- Это уникальнейшее предприятие в мире, - говорит директор комбината Глеб Терский. - Мы добываем руду с содержанием железа до 68 - 69 процентов. Для сравнения, обычно в разработках до 35 процентов железа в руде.

С 2014 года предприятие едва выживало, его поставки руды на предприятия Донбасса прекратились. И только с приходом в регион России комбинат снова «задышал».

- Для нашего региона крайне важно активно включаться в восстановление промышленного потенциала, который за долгие годы киевского разграбления сделал большой откат назад, а террористические атаки с сопредельных территорий на объекты промышленной инфраструктуры не прекращаются и сегодня, - заявил Евгений Балицкий.

ПОЛОВИНА ФАБРИК ЗАПУЩЕНА

Хотя тяжелая промышленность и основа, но не только ею живет Запорожская область. За последние несколько месяцев удалось наладить работу половины предприятий легкой промышленности. Об этом в своем официальном телеграм-канале написал исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Администрация Запорожской области совместно с министерством промышленности и энергетики региона ведет большую работу по всем направлениям. По прогнозам специалистов, все предприятия начнут работу уже в марте 2023 года», - прокомментировал он.

К слову, ряд производств уже имеет на руках все необходимые технико-экономические обоснования, более того, компании наладили взаимодействие с другими российскими фабриками. Уже есть и первые крупные контракты.

- Сегодня в регионе официально зарегистрировано девять предприятий легкой промышленности. Четыре из них приступили к работе. Остальные пять пока не могут начать выпуск продукции, так как корпуса находятся вблизи районов боевого соприкосновения, -рассказал о существующих проблемах глава региона.

ОТ ПОДУШЕК - ДО СПЕЦОДЕЖДЫ

Запорожская область уже выпускает целую линейку разнообразных товаров из текстиля. Так, завод «Славянский пух» производит подушки и одеяла.

- Самая крупная в регионе Бердянская швейная фабрика в начале ноября успешно приступила к работе, заключаются договоры и контракты на пошив спецодежды, в перспективе - выпуск трикотажной продукции, - подчеркнул Балицкий.

А скоро начнет работу узкоспециализированная Токмакская швейная фабрика. Это предприятие - одно из немногих в России, выпускающее спецодежду. А уникальное оборудование завода позволяет работать с тяжелыми тканями.

Спецодежду уже начала выпускать и Мелитопольская швейная фабрика. На заводе функционирует пока один цех, но скоро откроют и второй. В нем будут работать с трикотажем.

- Наш легпром при поддержке коллег из других регионов России способен выйти на все свои мощности, - подчеркнул Евгений Балицкий.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подписан договор о сотрудничестве с Чувашией

Подписание важного документа состоялось на недавней встрече Балицкого с министром промышленности и энергетики Чувашской Республики Александром Кондратьевым. Теперь новый российский регион и Республика Чувашия вместе будут заниматься восстановлением электрических сетей, развитием машиностроения, налаживанием производства удобрений и пестицидов для нужд сельского хозяйства.

- До конца ноября будет создана «дорожная карта» и выстроены прямые контакты с предприятиями Чувашии, - сказал после встречи Евгений Балицкий, добавив, что сегодня промышленники Запорожской области не только восстанавливают экономический и стратегический потенциал региона, но и приближают победу.