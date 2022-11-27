Все по закону

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Документ помогает включить в российское правовое поле, в гражданский оборот юридические лица и индивидуальных предпринимателей, работающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

- Это закон, который просто позволит вести нормальную предпринимательскую деятельность лицам из четырех новых субъектов на территории Российской Федерации, - объясняет один из инициаторов закона, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Итак, согласно документу, сведения, которые содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - то есть данные о наименовании, адресе и руководителе должны быть внесены в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) до 31 декабря 2022 года.

Что же касается учредительной документации, то для тех юрлиц, которые находятся на территории донбасских республик, она должна быть приведена в соответствие с российским законодательством до 31 декабря 2023 года. Для предпринимателей и организаций Запорожской и Херсонской областей этот срок продлен до 30 июня 2024 года.

Организации, которые не выполнят требования об учредительных документах, будут исключены из реестра. А это полный запрет на деятельность.

Привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством и обратиться с заявлением о внесении о них сведений в реестр или приобрести статус филиала (представительства) иностранного юридического лица могут юрлица, сведений о которых нет в реестрах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Крайний срок для таких организаций - 30 июня 2023 года, если они работают на территории ДНР и ЛНР, и 31 декабря 2023 года для юрлиц из Запорожской и Херсонской областей.

Если же они в обозначенный срок не приведут документы в соответствие с российским законодательством и не получат статус филиала иностранного юрлица, им будет запрещено работать в России.

Закон также гласит, что индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующие территориальные реестры, могут продолжить заниматься бизнесом до 30 июня 2023 года без обязательной перерегистрации. Но, чтобы «остаться в строю» после этой даты, им нужно будет зарегистрироваться в качестве ИП в установленном законом порядке.

Кстати, подписанный президентом документ также уточняет статус договоров и односторонних сделок, заключенных на новых территориях до их вхождения в РФ. Согласно закону, условия таких договоров «сохранят свою силу, за исключением случаев, установленных федеральными законами».

Отмечается, что правила, вводимые законом, применяются к банкам и небанковским финансовым учреждениям с учетом особенностей, установленных федеральными законами и указами президента.

СПРАВКА «КП»

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