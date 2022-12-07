Большая победа: участнице проекта «Двенадцать» вернули детей

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Во втором сезоне проекта «Двенадцать» больше «женских историй», чем в первом.

Документальный сериал помогает обратить внимание на эту аудиторию и развенчать мифы

о женском алкоголизме, ведь принципиальной разницы между мужским и женским алкоголизмом нет.

Одна из участниц второго сезона проекта «Двенадцать» - Дарья из Луганска. У Дарьи, как и у всех героев проекта, тяжелая судьба: трудное детство, отец, постоянно употреблявший алкоголь и рано оказавшийся в тюрьме. Дарья с раннего возраста оказалась предоставлена сама себе: как итог - выгнали из школы после 7 класса и ее жизнь покатилась по наклонной. Несколько лет назад Дарья переехала в Москву, устроилась на работу, встретила молодого человека, вышла замуж, забеременела, родила двоих детей. Во время беременности Дарье удавалось сохранять трезвость, а потом — рассталась с мужем. Вновь одиночество, вновь беспомощность — и Дарья снова начала употреблять. Свекровь Дарьи не выдержала и вызвала специалистов опеки, которые и забрали детей.

Сотрудница опеки оказалась небезразлична к судьбе девушки: она помогла найти Дарье путь к спасению — реабилитационный центр и проект «Двенадцать». С тех пор, как Дарья оказалась в реабилитационном центре, она мечтала только об одном — вновь видеть своих детей.

И теперь ее мечта сбылась: после курса реабилитации органы опеки вернули мальчиков родной маме.

«В проекте «Двенадцать» принимают участие самые разные люди. У них разные судьбы, разные профессии. Но их объединяет одно: желание избавиться от страшного недуга, разрушающего их жизнь — от алкогольной зависимости. Победа Дарьи – огромная радость для всей нашей команды, ведь самое важное для матери – быть рядом со своими детьми. Я думаю, что история Даши станет отличным примером для тех, кто только встаёт на путь борьбы со своей зависимостью», — отметил генеральный директор Телеканала «Спас» Борис Корчевников.

«Истории героев первого сезона, которые смогли отказаться от алкоголя, а также пример Дарьи, которая прошла сложный путь и вернула детей, показывают, что документальный цикл «Двенадцать» - не просто шоу на телевидении, а проект, который приводит к реальным социальным изменениям. Участники проекта «Двенадцать» доказывают, что «невозможное возможно» и, если приложить усилия, то жизнь изменится к лучшему», - подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Благополучная реабилитация зависимой женщины — это не только её жизнь. Спасая родителей, мы спасём и детей, которые в противном случае могли бы попасть в детский дом. Зависимости мам и пап — это одна из основных причин сиротства в нашей стране. С этого года Уполномоченный президента Российской Федерации по правам детей Мария Львова-Белова начала реализацию проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет». Одной из главных задач профилактики сиротства признано преодоление зависимости родителей. В этом проекте православные гуманитарные и реабилитационные центры будут участвовать в разных регионах России», – отмечает руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

Телепроект «Двенадцать» создан «Спасом» при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Минздрава России в рамках нацпроекта «Демография». На протяжении двух сезонов документального герои справляются с алкогольной зависимостью, работая с ведущими специалистами: наркологами, психологами, реабилитологами, священниками и людьми, уже справившимися с этой проблемой. После премьеры первого сезона в редакцию телеканала «Спас» поступило более тысячи заявок от людей, которые хотели бы оказаться среди участников.

Сейчас серии второго сезона выходят в эфире «Спаса» каждое воскресенье в 19.45, а также размещаются во всех социальных сетях телеканала.

Реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография» направлена на создание системы укрепления общественного здоровья, которая подразумевает совершенствование мер, направленных на сокращение факторов риска смертности трудоспособного населения, в частности борьба с курением.