Роснефть установила новый рекорд

«Роснефть» сообщила итоги работы с января по конец сентября. Несмотря на влияние санкций и других внешних факторов компания продемонстрировала заметный рост ряда операционных и финансовых показателей. Фото: Shutterstock

«Роснефть» сообщила итоги работы с января по конец сентября. Несмотря на влияние санкций и других внешних факторов компания продемонстрировала заметный рост ряда операционных и финансовых показателей.

«В результате, за 9 месяцев 2022 года компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта: поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей. EBITDA «Роснефти» (прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации техники и оборудования – «КП») достигла рекордного девятимесячного значения, превысив 2 триллиона рублей, а долговые и торговые обязательства снизились на 17% с начала года», - отметил итоги первых девяти месяцев главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

УСПЕШНЕЕ, ЧЕМ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Итак, динамика операционных показателей и сложившийся уровень цен позволили «Роснефти» по итогам 9 месяцев достичь рекордных значений выручки (7,2 трлн руб.) и EBITDA (2,0 трлн руб.). При этом динамика роста составила 15,7% и 21,8%, соответственно (относительно аналогичного результата прошлого года). При этом «Роснефть» обошла ряд международных конкурентов по марже EBITDA (доля EBITDA в выручке). С показателем 28% «Роснефть» обогнала ExxonMobil (27%), TotalEnergies (22%), Shell (18%) и bp (8%).

Чистая прибыль предприятия за 9 месяцев составила 591 млрд руб.

Капитальные затраты в январе-сентябре достигли рекордного уровня за соответствующие периоды прошлых лет, увеличились почти на 20% год к году, и составили 822 млрд рублей. Рост показателя в основном связан с плановым увеличением инвестиций в проект «Восток Ойл».

«Отмечу, что в сентябре 2022 года, несмотря на отсутствие финансирования от партнера, мы точно в запланированный срок ввели в эксплуатацию крупный газовый проект Харампурнефтегаз, который позволил увеличить добычу Компании на 11 млрд куб. м в год», - сообщил Игорь Сечин.

Реализация мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости, позволила сократить уровень задолженности по предоплатам и финансовый долг «Роснефти» на 17% по сравнению с началом 2022 года. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 1,1х по сравнению с 1,3х на начало года.

АКЦИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПОЛОВИНУ ПРИБЫЛИ

Дивидендная политика «Роснефти» предполагает выплату более 50% от чистой прибыли по МСФО - этот коэффициент является одним из самых высоких в отрасли.

В сентябре 2022 года «Роснефть» завершила выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 250,4 млрд рублей (23,63 рубля на акцию). С учетом промежуточных суммарные дивиденды по итогам 2021 года составили рекордные 441,4 млрд рублей (41,66 рубля на акцию).

В середине ноября Совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов (из прибыли за 6 месяцев) в размере 20,39 рублей на акцию. Этот показатель может стать рекордным для промежуточных выплат «Роснефти».

В первом полугодии 2022 года «Роснефть» заработала 432 млрд рублей – исторический максимум для нефтяной компании. Показатель на 13% превысил аналогичный результат за январь-июнь 2021 года и почти в 3 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.

«Финансовые результаты за 1 полугодие 2022 года формируют надежную основу для выплат промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», - говорил ранее Игорь Сечин.

Промежуточные выплаты «Роснефти» могут составить около 216 млрд рублей – это рекорд для компании, который стал возможен благодаря выдающимся результатам работы в январе-июне, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, «Роснефть» является одной из самых надежных и перспективных компаний на российском рынке.

«То, что компания в нынешней непростой геополитической и экономической ситуации выплачивает дивиденды, несомненно, вселяет уверенность в инвесторов относительно будущего компании. И востребованность акций «Роснефти» на бирже подтверждает этот тезис. Чуть более чем за 2,5 месяца котировки нефтяной компании выросли более чем на 30% - до нынешнего уровня около 340 рублей за штуку. Думаю, в ближайшем будущем мы увидим дальнейший рост стоимости акций «Роснефти», - заявил Суверов.

В конце сентября Газпромбанк в своем отчете по российскому нефтегазовому рынку спрогнозировал рост стоимости акций «Роснефти» более чем в два раза. Целевая цена ценных бумаг крупнейшей нефтяной компании России определена банком на уровне 540 рублей за штуку. От текущих котировок акций «Роснефти» (350-360 рублей) это предполагает рост более чем на 50%. По итогам 2022 года в Газпромбанке ожидают увеличения дивидендных выплат «Роснефти» - они оцениваются в 47 рублей за бумагу. В таком случае дивидендная доходность Компании составит 15%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.

ДОБЫЧА РАСТЕТ

«Роснефть» продолжает уверенно сохранять лидирующие позиции среди мировых мейджоров отрасли по показателю добычи углеводородов. За 9 месяцев этот показатель достиг 4,97 млн б.н.э. (баррелей нефтяного эквивалента – «КП») в сутки при росте на 2,2% в годовом выражении.

В отличие от «Роснефти», добыча углеводородов большинства западных компаний за 9 месяцев снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Лидер снижения – bp (-31%), далее следуют Shell (-12%), Chevron (-3%), TotalEnergies (-2%), Equinor (-0,4%). При этом в третьем квартале среднесуточная добыча углеводородов выросла до 5,22 млн б.н.э., что является наибольшим показателем за последние 10 кварталов.

Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев составила 3,81 млн барр. в сутки, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом компания продолжает наращивать добычу жидких углеводородов на своих новых крупных проектах (запущенных с 2016 года), которая в доле добычи за отчетный период составила 546 тыс. барр. в сутки, что на 7,5% выше год к году. Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 14,3%.

Газовое направление компании активно развивается, это демонстрирует высокая динамика - добыча газа в январе-сентябре в сопоставимом периметре выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,16 млн б.н.э. Рост показателя преимущественно обусловлен увеличением добычи природного газа на проекте «Роспан», а также запуском сеноманского проекта «Харампурнефтегаз» в сентябре 2022 году.

Доля газа в добыче углеводородов в отчетном периоде составила 23%, что приблизило «Роснефть» к достижению стратегической цели по доле газа в общем объеме добычи углеводородов на уровне 25%.

«ВОСТОК ОЙЛ» - ПО ГРАФИКУ

Работы в рамках флагманского проекта «Восток Ойл» развиваются в полном соответствии с графиком.

«Восток Ойл» - крупнейший инвестиционный проект не только в российской, но и в мировой нефтегазовой отрасли. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров. Большая ресурсная база, уникальные свойства нефти, низкие удельные затраты на добычу и углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.

За 9 месяцев выполнено 2,2 тыс. км сейсморазведочных работ 2Д и 2,0 тыс. кв. км работ 3Д, завершено бурением 5 поисково-разведочных скважин и строительством 2 скважины, 7 скважин находятся в испытании. Результаты испытаний разведочных скважин на Западно-Иркинском участке и Пайяхском месторождении в комплексе с проведенными сейсморазведочными работами позволяют говорить об увеличении ресурсной базы проекта с 6,2 до 6,5 млрд т.

В рамках программы опытно-промышленных работ продолжается эксплуатационное бурение на Пайяхском кластере, а также идет строительство и обустройство нефтеналивного терминала в порту «Бухта Север», магистральной системы транспортировки нефти и расширение инфраструктуры порта.

На левом берегу реки Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения Государственной комиссией по запасам утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн тонн.

На правом берегу реки Енисей в результате испытания скважины Песчаная-1 Пайяхского месторождения в интервале глубин порядка 3300 м получен фонтан безводной нефти при пластовом давлении 600 атмосфер. Это существенно превышает прогнозные характеристики и улучшает эффективность освоения Пайяхского месторождения.

В третьем квартале Компания завершила строительство межпромыслового газопровода Сузун – Ванкор мощностью перекачки газа в 2,2 млрд куб. м в год и приступила к комплексным испытаниям объектов газотранспортной системы. Реализация газовой программы на Сузунском месторождении является важным шагом на пути к снижению углеродного следа проекта «Восток Ойл».

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК В ПРИОРИТЕТЕ

Приоритетом поставок моторного топлива для «Роснефти» по-прежнему остается внутренний рынок - объем реализации нефтепродуктов на российском рынке вырос год к году на 6,5%. Объем продаж нефти за 9 месяцев увеличился на 3,3% год к году, до 87 млн тонн. При этом благодаря успешной оптимизации каналов сбыта в странах дальнего зарубежья было реализовано 77,3 млн т, или на 4,8% больше год к году. Поставки нефти в адрес азиатских покупателей за отчетный период выросли примерно на треть, до 52,4 млн т. В 3 кв. 2022 г. доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%.

«Роснефть» является крупнейшим нефтепереработчиком России. За 9 месяцев компания переработала 71,0 млн т нефти, из них в третьем квартале – 25,2 млн т.

Кроме того, компания продолжает реализацию мероприятий для достижения целей устойчивого развития в рамках стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Компания последовательно развивает систему управления целостностью производственных объектов и оборудования в целях достижения нулевой аварийности к 2030 году или ранее. За 9 месяцев коэффициент событий производственной безопасности PSER-1 снизился более чем на 20% (по сравнению с базовым уровнем 2021 года), в том числе благодаря эффективности управления риском разгерметизации оборудования, а также своевременному оперативному реагированию на утечки.

В компании разработана Программа по ликвидации экологического «исторического наследия», направленная на 100% рекультивацию земель «исторического наследия» к 2035 году или ранее. За 9 месяцев рекультивировано 107 гектаров загрязненных земель «исторического наследия».