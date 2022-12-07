В Германии заговорщики планировали вернуться к модели Второго Рейха. Почему в этом деле резко нашли «русский след»

В Германии арестовали 25 человек, которые готовили государственный переворот Фото: REUTERS

Немецкая полиция провела широкомасштабную и беспрецедентную операцию по предотвращению в стране госпереворота. Рано утром 7 декабря около трех тысяч полицейских нагрянули с обысками в 130 домов и квартир по всей Германии. Среди подозреваемых 52 человека, в том числе россиянка Виталия Б., 25 человек были арестованы. Все они подозреваются в участии в право экстремистской группировке, чья цель была возрождение Второго Рейха.

Как пишет немецкая пресса, организация была создана не позднее ноября 2021 году и имела разветвленную структуру с различными подгруппами. Существовало два крыла - политическое, получившее название «Совет», и военное, задачей которого было вооруженное свержение действующего режима, пишет Zeit Online.

Но вот, что парадоксально, участниками группировки были далеко не маргиналы и сторонники теорий заговора, а вполне уважаемые люди - бывшие военные и политики. Например, бывший член парламента от «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеманн, а также экс-командир специального подразделения бундесвера.

Одним из лидеров группировки является 71-летний князь из древнего дома Рейс-Грецц Генрих Рейс, работавший частным финансовым консультантом. Именно он должен был после свержения республиканской власти в ФРГ возглавить государство, став регентом под именем Генрих XIII. Заговорщики планировали установить в стране новый режим по образцу Германии 1871 года, сделав государство империей под названием Второй Рейх.

Князь был известен своими радикальными взглядами: он утверждал, что современная Германия утратила свой суверенитет, находясь под влиянием США и Британии.

К слову, нынешний глава княжеского дома Рейс-Грецц 66-летний Генрих XIV выступил с официальным заявлением от имени старших членов фамилии и открестился от своего родственника. Он заявил, что Генрих XIII выжил из ума и запутался в теориях заговора. 14 лет назад он принял решение покинуть семью и после никаких контактов с княжеским домом не поддерживал.

Военным лидером группировки являлся Рюдигер фон П.. Известно, что немецкий офицер-десантник в отставке собрал вокруг себя единомышленников – немецких спецназовцев, в том числе действующих офицеров Командования сил специального назначения.

Следствие полагает, что заговорщики собирались в охотничьей заимке Генриха XIII в Тюрингии для обсуждения планов. К моменту обыска они уже разработали принципы новой системы немецкой государственности, сформировали временное правительство, а на пути к своей цели рассматривали, в частности, нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники.

Этой осенью заговорщики планировали приступить к постепенному осуществлению своих планов: они хотели посетить Рейхстаг и установить слежку за отдельными парламентариями. Полиция, которая знала об этом, уже была готова накрыть группировку, но заговорщики внезапно дали заднюю.

Кстати, до самого конца полиция не знала, вооружены ли заговорщики или нет. Поскольку у некоторых участников группировки имеется лицензия на оружие, а других ранее подозревали в тайном его хранении. В итоге, в отдельных квартирах были найдены пистолеты.

Не обошлось, разумеется, без поиска русского следа в этой истории. Хотя, если покопаться в истории, то он налицо, даже без задержанной россиянки Виталии. Ведь родоначальником княжеской фамилии Рейсс был Генрих I, который в конце XIII века взял в жены внучку русского князя Даниила Романовича, да и сама фамилия означает «русский». Среди представителей рода - множество тех, кто состоял в браке с российским императорским домом, например, Юлиана-Генриетта-Ульрика - супруга российского цесаревича Константина Павловича, ставшая впоследствии Анной Федоровной.

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