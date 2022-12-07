"Хочу жить, чтобы увидеть правнуков". 90-летний Бедрос Киркоров срочно госпитализирован в Москве

Бедрос Киркоров на открытии нового сезона ГУМ-Катка в Москве, 28 ноября 2022 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

90-летний Бедрос Киркоров был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. По сообщениям новостных пабликов, артисту поставили диагноз «пневматорокс».

Однако, по словам пресс-службы артиста, диагноз Бедросу пока никто не поставил.

-Бедросу вызвали «скорую», поскольку он сильно простудился. Недавно был его юбилейный концерт в Кремле, потом он поехал в гастрольный тур. И в Ржеве долго гулял, видимо, там и простудился,-рассказала kp.ru пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская.-Никакого диагноза Бедросу пока не ставили, его просто госпитализировали с простудой. Он мог бы и дома лечиться, но врачи с вниманием отнеслись к его солидному возрасту. Пока доктора нам ничего не сказали. Бедрос чувствует себя нормально, находится под наблюдением врачей.

Напомним: на недавнем концерте в Кремле Бедрос Киркоров пожаловался журналистам на плохое самочувствие.

Бедрос Киркоров во время своего юбилейного концерта в Государственном Кремлевском дворце. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По словам Бедроса, со здоровьем у него в последнее время были немалые проблемы. Сначала тяжелый ковид, потом артиста беспокоили боли в ногах.

-Со здоровьем у меня сейчас не очень. Вот хожу благодаря палочке,-говорил 90-летний артист.-Обычно меня всегда сопровождает медсестра, но сейчас она беременна. Но не от меня! (Смеётся.). Она узбечка, ждёт сейчас ребёнка от своего любимого мужа. У них есть дети, но они хотели ещё. Не получалось, были выкидыши. И я им помог финансово, чтобы они с мужем прошли все анализы и процедуры. Вот ждём теперь, когда родит. Обещали, что назовут дочку Софией, в честь моей мамы. А пока рядом со мной моя жена Людмила и Филипп, конечно, помогает, поддерживает. Мне сейчас главное быть здоровым. Я очень устаю, но хочу жить, чтобы увидеть правнуков.