Елена Валюшкина: «Бывшие мужья не самая большая проблема в жизни»

Актриса Елена Валюшкина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Накануне дня рождения Елена Валюшкина вернулась в Москву из Аргентины, где провела «отпуск мечты». «Нереальная поездка» - написала она в соцсетях. Она с удовольствием делится впечатлениями, заряжает позитивом своих подписчиков – их у неё много. А они знай подбадривают: «Лена, где вы сейчас? Мы следим за вашими путешествиями»…

Елена Валюшкина не типичная, хотя и очень хорошая актриса. Она не скрывает свой возраст: «Жду в Театре Моссовета 8, 10, 11 декабря. Ударим по юбилею! Мне стукнет 60!!!». Говорит откровенно на разные темы, не боится рисковать и осуществляет свои задумки и мечты вдохновенно и с фантазией, а главное – самостоятельно, полагаясь только на себя.

- Мне странно, когда актрисы скрывают свой возраст, - удивляется Елена моему вопросу, почему не «молодится». - Назовите мне хоть одну причину, для чего? Чтобы до 60 лет играть Джульетту или Нину Заречную? Это не мой вариант. Проблема возраста - сугубо российская. Вообще-то человека встречают не по возрасту, а по заслугам.

- Как вы провели отпуск в Аргентине?

- Прекрасно! Я мечтала об этой поездке давно. И сделала себе подарок ко дню рождения. Мы объездили страну с севера на юг. Я увидела знаменитый ледник Перито-Морено в Патагонии, водопады Игуасу. Со стороны Бразилии – это просто фейерверк. Гуляла по красивейшему Буэнос-Айресу… Увидела мумии детей инков, которых принесли в жертву 500 лет назад и обнаружили в ледниках Анд. Хотела посмотреть на китов, но они ушли далеко в океан. Зато пингвины Магеллана выводили потомство буквально у меня на глазах.

Побывать в Аргентине - моя давняя мечта. Но есть еще много мест, куда хочу отправиться в следующий раз.

Елена Валюшкина во время путешествия по Аргентине. Фото: Личный архив

- В Аргентине, как я заметила по вашим постам, вы говорили по-испански. Откуда такое владение иностранным языком?

- Лет тридцать назад я учила испанский. Тогда намечался проект в рамках культурного обмена между Театром им.Моссовета, в котором я служу, и драматическим театром в Барселоне. После обменных гастролей, испанцы решили, что я должна украсить их сцену. Для этого я выучила испанский язык, но зависть человеческая безгранична… Кому-то (не буду называть кому) не понравилось, что Валюшкина будет играть в Испании. И проект закрыли.

- Вы рассказывали, что ваш первый муж – артист Леонид Фомин очень ревновал вас и мешал вашей кинокарьере. Неужели такое возможно?

- Возможно, когда мужчина старше своей молодой жены на 15 лет и при этом очень ревнив. Он сидел дома и отвечал на звонки (в то время не было мобильных телефонов). Когда меня приглашали на съемки, он говорил за меня, что я не снимаюсь. К сожалению, я об этом узнала поздно. Но что теперь делать? Он много чего у меня отобрал, не только мою кинокарьеру.

- Вы удивительная женщина: вам удается работать в одном театре со своими бывшими мужьями – и с Леонидом Фоминым, и с Александром Яцко?

- Ничего страшного. Мы не общаемся и видимся крайне редко. Мы не играем вместе в спектаклях, не репетируем. В чем проблема? В коллективе не только бывшие мужья и жены могут быть не очень дружелюбны друг к другу. В редакции разве не так? С кем-то из коллег у вас теплые отношения, а с кем-то не очень. Поверьте, бывшие мужья не самая большая проблема в жизни.

- Вы живете за городом, снимаете дом. Загородная жизнь вам нравится, как я понимаю. Почему бы не построить свой собственный дом?

- Построить дом в том месте, где мне нравится, стоит очень дорого. А снимая жилье, я живу именно там, где хочу. Есть вещи более важные и интересные для меня, чем строительство дома. Например, путешествия.

- Чем занимаются ваши дети?

- Дочь Маша учится на дизайнера, а Василий - уже закончил МАРХИ, он - дипломированный архитектор.

- Странно, что дети не пошли по стопам родителей-актёров?

- У них были свои увлечения. Они не скучали в гримерке, пока я играла или репетировала, не ездили со мной на съемки, как часто бывает с актерскими детьми. У них была (благодаря няне) своя насыщенная жизнь: фехтование, рисование, выездка и много чего еще.

Елена Валюшкина в фильме "Формула любви".

- Какой лучший возраст у женщины?

- Лучший смотря для чего? Есть много прекрасных возрастов. Для создания семьи – хорош один возраст. Для самореализация - другой. В каждом возрасте важно, за что-то зацепиться. У меня есть друзья, которым от 20 до 25 лет. Мы свободно общаемся, невзирая на разницу в возрасте, ходим в рестораны, валяем дурака, веселимся. Никому из них не приходит в голову спросить: Лена, сколько тебе лет?!

- В Театре им.Моссовета с приходом нового худрука Евгения Марчелли произошли перемены, которые не всем артистам понравились. Кто-то взбунтовался и стал конфликтовать с худруком, например, Александр Домогаров. Кто-то, наоборот, поддержал Марчелли. Вы на чьей стороне?

- Я всегда на своей стороне. Театр – это обязательно чьи-то уязвленные амбиции. Сегодня ты - ведущий артист, завтра - не нужен никому. Я в этом театре служу 40 лет, из которых лет 15 была ведущей артисткой и почти каждый вечер играла спектакли. Но все меняется…

К творчеству Евгения Марчелли можно относиться как угодно, но то, что он допускает свободную режиссуры, разрешает артистам делать самостоятельные работы, приглашает других режиссеров, которые ставят у нас потрясающие спектакли, говорит в его пользу. На мой взгляд, никакого застоя в нашем театре нет. Идут репетиции. Труппа работает, причем заняты даже те артисты, которые долгие годы не выходили на сцену.

- Что вам пожелать на день рождения?

- Пожелайте мне много интересной работы и хороших заработков, чтобы я могла путешествовать. Планы у меня обширные: Перу, Антарктида…

- Может вам сменить профессию: вместо актрисы пойти работать ведущей «Клуба кинопутешественников»?

- Ничего не надо менять. Мне очень нравится быть актрисой, а в свободное время много-много путешествовать.