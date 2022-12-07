Яндекс Маркет сделал тарифы для продавцов недорогих товаров выгоднее. Это скажется и на покупателях

Продавцы площадки Яндекс Маркет смогут тратить на комиссию (ею сервис оплачивает логистику и свое функционирование) до 30% меньше, чем раньше. Маркетплейс с 1 декабря установил фиксированный тариф для продавцов недорогих товаров. Значит у продавцов сократятся расходы и они смогут предлагать покупателям более привлекательную цену, не теряя прибыль.

Под «недорогими» на Маркете проходят вещи стоимостью до 499 рублей и весом до 5 кг — к примеру, товары повседневного спроса, бытовая химия или косметика. Ранее, чтобы не терять прибыль и компенсировать комиссию, продавцы предлагали пользователям купить сразу несколько единиц. Например, две упаковки зубной пасты. Для потребителя цена на комплект была ниже, чем при покупке поштучно такого же количества. Однако покупать мелким оптом не всем удобно (в моменте это дороже, не всем нужен такой объем), по итогу это могло оттолкнуть пользователя от приобретения.

Теперь тариф зависит от ценового диапазона: чем ниже цена товара, тем меньше фиксированная стоимость услуг маркетплейса. Значит продавцам будет выгоднее предлагать покупателям более низкую цену и продавать товар поштучно, а не мелким оптом. При этом в деньгах продавец не потеряет за счет роста оборотов продаж и снижения затрат, а покупатели будут в плюсе.

Ранее КП писала, на что россияне собираются тратить деньги перед Новым годом. Выяснилось, что каждый четвертый житель готов потратить до 25 тысяч рублей на новогодний стол и столько же — на подарки. А вот на фейерверках и праздничных нарядах предпочитают экономить.