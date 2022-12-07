Новые звезды упали на погоны: Путин присвоил очередные звания десяткам генералов

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Новые звания теперь у высших офицеров Вооруженных сил. Вместе с ними и специальные звания высшего начальствующего состава, и сотрудников Росгвардии, Федеральной противопожарной службы, Службы исполнения наказаний (ФСИН), судебных приставов (ФССП) и Следственного комитета.

Указ, подписанный 7 декабря, был опубликован в официальном телеграм-канале Министерства обороны. Как стало понятно из документа, самое старшее из присвоенных званий — генерал-полковник. Им стал только один офицер - начальник Главного штаба Воздушно-космических сил, первый заместитель Главнокомандующего ВКС Виктор Афзалов. Как известно, его непосредственный начальник Сергей Суровикин (а он является главнокомандующим ВКС) сейчас руководит группировкой российских войск в зоне спецоперации. Так что оперативное командование ВКС, по всей видимости, сейчас возложено именно на Виктора Мусавировича.

20 офицеров военного ведомства получили первое генеральское звание генерал-майора:

Роман Вязовский

Евгений Глухов

Сергей Грехов

Виталий Демидов

Рамиль Ибатуллин

Вадим Клевакин

Борис Кондратьев

Александр Корнев

Игорь Кузьменков

Денис Кульша

Сергей Медведев

Олег Моисеев

Дмитрий Овчаров

Владимир Пегасин

Олег Поликарпов

Сергей Савельев

Анатолий Столбинский

Сергей Стороженко

Сергей Трунин

Андрей Шелунин

Денису Давыдову присвоено звание генерал-майора медицинской службы.

Пяти офицерам присвоены звания генерал-лейтенанта:

Олег Глазунов

Владимир Жаров

Аркадий Марзоев

Владимир Мельников

Сергей Побирохин

Евгений Крюков стал генерал-лейтенантом медицинской службы.

Получили новые звания два моряки с Балтийского флота: командующий Виктор Лиина стал адмиралом, а командир Ленинградской военно-морской базой Андрей Салошин - контр-адмиралом.

Среди росгвардейцев, три генерал-майора: Василий Лепешев, Константин Рябых, Сергей Черноиванов. Еще три — Виталий Бахарев, Валерий Голота и Дмитрий Микитчук - стали генерал-майорами полиции, а один - Олег Ветров - генерал-майором юстиции.

Шесть офицеров-пожарных получили звания генерал-майора внутренней службы. Это Вячеслав Борисов, Олег Гилев, Иван Сергеев, Виктор Шангин, Павел Шпеньков и Игорь Ямуков.

Дмитрий Гребенников из службы судебных признаков стал генерал-майором внутренней службы, а Николай Васильев из того же ведомства - генерал-лейтенантом внутренней службы.

Два новых генерал-майора юстиции появилось и в Следственном комитете - Олег Коробков и Олег Михайлов. Еще один офицер, Андрей Маслов, стал генерал-лейтенантом юстиции.