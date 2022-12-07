Виноградная лоза должна страдать, а турист - наслаждаться

Евгения Константинова, руководитель Центра винного туризма Winepark Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Первом Российском винодельческом форуме, состоявшемся недавно в Москве, одна из самых интересных дискуссий была посвящена развитию туризма. В сессии «Винный туризм - тренд с большими перспективами» участвовали такие эксперты, как президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, вице-президент Всемирной организации винного туризма (GWTO) по странам Евразии, председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман, заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко, директор департамента мастер-планирования и развития территорий корпорации Туризм.рф Вячеслав Шашкин, руководитель программы по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко, а также представители компаний, активно развивающих винный туризм.

Об одном из ярких примеров в эксклюзивном интервью «КП» рассказала Евгения Константинова, руководитель Центра винного туризма Winepark.

- На Первом Российском винодельческом форуме, где мы с вами встретились, прошла сессия «Винный туризм: тренд с большими перспективами». И зал был не просто полон - переполнен. На ваш взгляд, это тренд, такой интерес к винному туризму?

- Мне кажется, это необходимость и данность, с которой нам нужно идти вперед. Винный туризм, если говорить о Крыме, уже притягивает дополнительные потоки туристов на полуостров: 26 тысяч человек посетили наш Винный парк с сентября по декабрь 2021 года, а в этом году цифра уже перешла рубеж в 75 тысяч. Цель проекта -создание центра винного туризма, развитие винодельческой культуры нашей страны. Именно эту цель мы ставили перед собой в 2016 году, когда начали реализовывать столь масштабный проект. И результаты превзошли все ожидания, чему мы несказанно рады. Открылись мы в 2021 году, относительно недавно. Я бы не сказала, что выход на рынок был мягким, в связи с ковидными ограничениями. Сейчас Винный парк – это площадка, которая объединяет виноделов, винолюбов, людей смежных профессий. Мы уверены, что, объединив усилия, сможем стать одним из центров мировой винной культуры.

- Как я понимаю в туристическом бизнесе важна идея, концепция.

Да. Экскурсия по винодельне раскрывает нашу основную концепцию – «Вино как метафора жизни человека и человечества в целом». Эта концепция делает вино ближе каждому. Потому что мир вина на самом деле полон снобизма, очень многие боятся к нему прикоснуться, думают, что все очень сложно. А мы хотим показать, что вино может быть очень простым и интересным. И сравниваем каждый этап производства вина с нашей жизнью. Человеку легко спроецировать это и переложить на себя, на свой опыт. Вино – это вселенная, через которую можно посмотреть на весь мир вокруг.

Винный центр – это пространство площадью 30 гектаров, которое включает парковую территорию, виноградник, гравитационную винодельню, ресторан и винотеку, робота-сомелье, сыроварню, экспозиционное пространство, как в самом здании, так и под открытым небом, амфитеатр для отдыха. Огромное количество концептуальных скульптур, которые отражают наши принципы невмешательства и органического виноделия – Back to the Future, «Назад в будущее». Возврат к корням, но при этом использование самого современного оборудованиия. Вино – это в первую очередь отражение земли, терруара, отражение людей, отражение нашей истории.

- В каком смысле мы возвращаемся к корням? Использование винограда в его чистом виде - органическое виноделие? Или возвращение к традициям крымского виноделия, которому много веков?

- Виноделие в Крыму уходит истоками в V век до нашей эры. Древние греки принесли эту традицию на полуостров. Тогда такого оборудования, конечно же, не было. Не было таких способов агротехники, которые существуют сейчас. Но люди были очень внимательны к тому, что происходит на виноградниках. Они учились понимать и слышать лозу. И самое важное в профессии винодела, мне кажется, даже в призвании винодела – это не навредить и дать лозе выразить себя. С этим подходом мы стараемся делать наши вина.

- Часто говорят, что лоза должна страдать. Если лоза должна страдать, то турист, думаю, должен наслаждаться, приезжая на виноградники и винодельни.

- «Лоза должна страдать» для Винного парка очень важная фраза. Потому что именно с нее началось зарождение нашей концепции «Вино как метафора жизни человека». Обсуждая эту концепцию с представителями бюро Ральфа Аппельбаума, мы зацепились за фразу «лоза должна страдать» и начали развивать эту тему. А страдание ли это? Если не проводить все эти виды агротехнических работ, если давать лозе пространство, то мы увидим лиану, которая будет давать грозди с небольшими ягодками. То же самое происходит в нашей жизни. Начиная с рамок формального образования в детстве и выбора профессии.

Важно, чтобы люди стали воспринимать вино не просто как продукт, а как часть социокультурного фонда нашего полуострова. По-другому посмотрели бы на Крым. По поводу Крыма очень много стереотипов. Но самое важное, конечно, чтобы гости по-другому посмотрели на себя и внутрь себя.

- Винный туризм связан со многими другими видами туризма. Это и гастрономический, и агротуризм, и событийный, и экологический - можно ходить пешком по виноградникам или ездить на велосипеде. Есть винодельни, которые построены великими архитекторами, и интересны как архитектурные объекты. Может быть, что-то еще винный туризм в себя вмещает?

- Знакомство с историей региона. И с аархитектурой – да, конечно. Площадь нашего здания 32 тысячи кв.м, для строительства было использовано 35 тыс кубометров архитектурного бетона. В России нет другого такого здания. Оно абсолютно симметрично, все коммуникации зашиты в бетон. И даже сама архитектура призвана отображать все многообразие принципа терруарности. Разрабатывая архитектурные решения, мы использовали натуральные материалы, такие как кортен-сталь, латунь и бетон. Архитектурный бетон олицетворяет горы, которые окружают винодельню с севера. Пигмент максимально совпадает с цветом горной гряды. Кортен символизирует землю, латунь своим цветом и блеском напоминает солнце, стёкла и зеркала наполняют пространство естественным светом и воздухом.

Поэтому винный туризм – это, наверное, многообразие всех видов туризма. Если южный виноградник расположен прямо у побережья Черного моря, это, конечно же, еще и пляжный туризм.

- Если сравнивать российский винный туризм со странами, где он уже давно развивается - Францией, Испанией, странами Латинской Америки - что мы могли бы использовать? И, может быть, уже придумали что-то свое, чего нет нигде?

- Ценность я вижу в объединении. И это существует во всем мире. Объединение по принципу региона в винные дороги, в винные маршруты. Мы начинаем работать в этом направлении. На форуме говорили с коллегами из «Абрау-Дюрсо», «Массандры», «Инкермана» о сотрудничестве. Со своей стороны, мы как Винный парк в этом году организовали однодневные туры с посещением виноделен наших партнеров, коллег, 4-5 виноделен в день. При этом в качестве экскурсовода выступает наш винный гид. То есть это не просто посещение виноделен, когда вас перевозят с точки на точку, а тур с погружением в историю виноделия Крыма, с акцентом на сельское хозяйство, традиции региона и гастрономию. Мы верим, что Россия может занять свое место на мировой карте вина.