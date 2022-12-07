Западные издания называют Зеленского «человеком года»: почему с этим надо соглашаться, а не спорить

Журнал Time объявил Зеленского человеком года Фото: REUTERS

Традиционно в конце года известные западные, прежде всего англосаксонские издания, называют «человека года», они эту номинацию и придумали почти сто лет назад. Прошла всего лишь пара дней после того, как президента Украины Владимира Зеленского «человеком года» назвало британское деловое издание Financial Times. А сегодня вполне ожидаемо он же получил такую же номинацию и от американского журнала Time.

И не удивляйтесь, когда к этому выводу придут еще несколько европейских изданий - в Старом Свете внимательно улавливают, что и кто нравится за океаном, да и никто из правящих там не скрывает, что Зеленский - их герой.

Может, стоит даже порадоваться этому. Во-первых, все вполне ожидаемо. Во-вторых - вполне заслуженно. Владимир Александрович лишь с 2019 года президент Украины. Но по основной профессии и призванию - актер. А призвание штука такая, что если ты даже из сантехника в крупные руководители выйдешь, руки все равно по разводному ключу скучать будут. Говорю это без иронии, просто обращаю внимание на то, чего забывать нельзя.

До Зеленского на различных политических и иных сценах крупным планом так настойчиво и постоянно никого давно не показывали. Держался он, надо сказать, достойно. Образ аскета-воителя с агрессором-захватчиком выбрал вполне подходящий. И не надо цепляться к его неизменной зеленой майке - она свое имиджевое дело делает. Иначе давно уже бы в другом ходил.

А главное - вжился в свой новый образ Зеленский так, что и не подумаешь, что еще лет пять назад он на грани фола издевался над бандеровцами и украинскими националистами, хлестко высмеивал их русофобию и страсть к нацизму, клеймил украинских казнокрадов и коррупционеров. Если кто сомневается, пошукайте в интернете, там много роликов с такими перлами «95 квартала» выложено. В главной роли, разумеется, зажигает Володимир.

И какая сила переубеждения! Не только себя, но и «весь цивилизованный мир» Зеленский сумел убедить, что все не так, как всем казалось еще год назад. На Украине нет ни коррупции, ни нацизма, а ненависть к русским - только потому, что они агрессоры по своей природе и первые напали… Опять-таки, кому интересно, посмотрите, какие обложки и заголовки были в западных СМИ в материалах об Украине год назад. Там и фото со свастиками на флагах зигующих бандеровцев, и статьи-расследования о «самой коррумпированной стране Европы». Не забывали и самого Зеленского - особенно после выхода «панамского досье», где он указан среди основных любителей сомнительных офшоров.

Фото: REUTERS

Но когда это было! Все забыто давно…

Зеленский отлично играет свою роль. Правда, пьеса написана не им, и финал у нее может сильно разочаровать авторов. Но с актера за это не спросишь, он старается, как может. Так что звание «человека года», по версии Запада, подчеркнем, им заслужено, и украинцы, вместе с нами, могут порадоваться за своего лидера.

Слегка разочаровывает, что Зеленский не первый украинец, которого журнала Time называет «человеком года». В 1957 году им стал Никита Хрущёв, пусть даже история с его украинством и замутнена в архивах. Вообще «человек года» - номинация сложная. В 1938-м Time выбрал Гитлера. А в 1939-м и 1942-м - Сталина. Был «человеком года» у этого журнала и Андропов - вместе с Рейганом в 1983 году. Горбачев отметился, как и Сталин, дважды: в 1987-м и 1989-м. А в 2007-м был назван Путин, уже предъявивший Западу наши претензии в своей «мюнхенской речи». Поэтому не все так однозначно: назвали «человеком года» - значит, хороший. Нет, имеется в виду роль и значение в текущей мировой политике. И совершенно нелепо было бы отрицать, что Зеленский сегодня, действительно та персона, от которой многое зависит не только на Украине.

Надо не сокрушаться очевидному, а иметь свою версию того, кто, на наш, российский взгляд, сделал в уходящем году что-то такое значимое, что сильно повлияло на мировые дела. На поверхности - Илон Маск, в последние месяцы - «потрясатель» американских устоев. Но можно копнуть глубже и найти других достойных кандидатов. Эрдоган чем не «человек года»? Он, как грозный сержант, гоняет по чем свет натовских пока несостоявшихся новобранцев из Швеции и Финляндии, роет канал из Черного в Мраморное море, который может перемешать все карты в регионе, с нашей подачи становится хозяином газового крана для всей Европы.

Или венгр Виктор Орбан - вот образец того, как надо отстаивать интересы своей страны, а не установкам брюссельских бюрократов и не подчиняться коллективным инстинктам друзей по ЕС и НАТО. Да и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман - ай да молодец! Вспомним только как он «прокатил» Байдена, приехавшему к нему с уговорами увеличить добычу нефти. Никто лидера страны-гегемона из стран «третьего мира» еще так не унижал.

Многих можно было бы рассмотреть с нашей стороны баррикад. Только не станет ли это опять плагиатом западных «форматов»? Может, лучше что-то свое выдумать? Скажем, «лгун года в международном масштабе». Или «политический перевертыш года»? Есть над чем подумать.

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