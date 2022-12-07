Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимости в дополнительной мобилизации граждан для специальной военной операции нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло в Кремле 7 декабря.

- Сейчас в зоне проведения специальной военной операции, в войсках, в группировке, находится 150 тысяч мобилизованных, - сказал глава государства, отвечая на вопрос уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. - Только половина из них, 77 тысяч человек, находятся в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых и третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции. Еще 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находятся в группировке войск вообще. Они до сих пор на полигонах и в учебных центрах Минобороны, где проходят дополнительную подготовку. Их можно назвать боевым резервом. В этих условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. Необходимости в этом для государства и министерства обороны нет никакой.

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