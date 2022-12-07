Изменившаяся до неузнаваемости дочь обратилась к Марии Шукшиной

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дочь Марии Шукшиной кардинально изменила свою внешность. Анна Трегубенко стала ходить в качалку, чтобы получить тело мечты. Сейчас фигура раскачавшейся девушки напоминает мужскую. Она часто хвастается результатами, публикуя фотографии. А на днях выступила с интересным предложением.

Анна Трегубенка стала первенцем Марии Шукшиной. Актриса родила наследницу от переводчика Артема Трегубенко, когда была совсем молоденькой. Брак был скоротечным.

Сейчас артистка не поддерживает увлечение Анны. Она считает, что бодибилдинг лишь уродует тело.

Зато Трегубенко нравится свое отражение в зеркале, и она не намерена останавливаться на достигнутом, несмотря на критику. "Мне говорят, что я жутко выгляжу, что перекачанная, что хватит уже. Но лучше быть перекачанной, чем ходить с лишним весом, проблемами со здоровьем, завистью и низкой самооценкой. Как вы поняли, это пишут женщины. Мужчины мной восхищаются", - сказала, как отрезала, 33-летняя красавица.

После чего внезапно обратилась к маме. "Если вдруг она изменит свою позицию по отношению ко мне, я ее готова потренировать", - отметила Анна.

Мария Шукшина не поддерживает увлечение Анны. Она считает, что бодибилдинг лишь уродует тело. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она напомнила, что с детства была спортивным ребенком. "На физкультуре бегала быстрее всех, каждое лето не слезала с велосипеда. А в старших классах уже осознанно понимала, что хочу накачанные ноги. В 14 лет пошла заниматься в тренажерный зал с тренером", - поведала Трегубенко.

Качаться девушка начала после родов. "Тело совсем перестало меня устраивать, вернулась в тренажерный зал", - рассказывала внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ежедневно дочь заслуженной артистки России по несколько часов усердно тренируется в спортзале, следит за питанием, чтобы нарастить нужную массу, и даже начала принимать специальные гормоны. Теперь хрупкая и женственная блондинка превратилась в грозную воительницу.