Президент РФ сообщил, что спецоперация может быть длительным процессом. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
В среду Владимир Путин встретился с президентским Советом по правам человека. 10 декабря – всемирный День прав человека, поэтому глава страны в начале зимы уже традиционно общается с СПЧ.
Но в своей вступительной речи российский лидер больше обсуждал не внутренние темы, а обвинял иностранцев в нелюбви к нашей стране.
- Вот эти западные правозащитные организации, теперь мы в этом окончательно убедились, создавались не как инструмент борьбы за права человека, а прежде всего как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других стран бывшего Советского Союза, - начал громить западных правозащитников Владимир Владимирович.
Он им припомнил, как они восемь лет закрывали глаза на обстрелы Донецка.
- Наш же Совет многократно обращался к этой теме, направлял информацию в соответствующие международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, но там делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли, - возмутился Путин.
Глава СПЧ Валерий Фадеев всегда выступает вторым, подводя годовые итоги работы Совета. Но в этот раз он тоже больше возмущался поведением коллег за рубежом.
Фадеев заявил, что СПЧ пытался привлечь международное внимание к казням в Купянске, к обстрелам переправы в Херсонской области, но тщетно. Правозащитник назвал те регионы, на которые надо равняться. В Африке приняли хартию прав человека и народов. В Каире подписана декларация, защищающая традиционные семейные ценности.
Ну и в конце глава Совета заверил, что СПЧ не забывает про семьи мобилизованных.
- Эта тема должны быть в поле внимания всего государства! – поддержал президент.
Правозащитница Марина Ахмедова неожиданно призналась, что восемь лет обижалась на Владимира Владимировича за то, что он не присоединял Донбасс. Но теперь претензий больше нет.
Зато осталась просьба: демобилизовать донбасских протезистов. А то во всем Донецке остался один специалист, и он невероятно перегружен.
В ответ Путин сказал, что одной демобилизацией протезистов дело не ограничится.
- Нужно совершенствовать оборудование (для изготовление протезов – Ред.), обеспечить инвалидов лекарствами, наладить реабилитацию, - перечислил глава страны.
- Мы будем последовательно бороться за национальные интересы преимущественно мирными средствами. Но если ничего другого не остается – будем защищаться всеми имеющимися у нас средствами, - добавил он.
Об этом спросила президента правозащитница Татьяна Мерзлякова.
- Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только, 77 тысяч, находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой, - развернуто ответил президент.
Евгений Мысловский, много лет работавший в советской прокуратуре, спросил, когда ждать результатов расследования военных преступлений украинской армии. Но российский лидер ответил про результаты спецоперации вообще.
- Спецоперация –это длительный процесс может быть. Но вы упомянули, что появились новые территории - такой все-таки значимый результат для России. И Азовское море стало внутренним морем России. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. И самое главное – люди теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное! – заявил президент.
Глава страны добавил, что обсудит с Генпрокуратурой создание отдельной комиссии по расследованию военных преступлений на Донбассе.
Правозащитник и врач-невролог Ян Власов первым задал вопрос, не касающийся спецоперации. Он пожаловался Владимиру Владимировичу на низкие зарплаты врачей в поликлиниках. Из-за этого в первичном звене мало узких специалистов.
- С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи. Дополнительные выплаты от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости, конечно, от того, чем человек занимается, медицинский работник, какую должность занимает и какие функции выполняет, - ответил президент.
- Такая угроза нарастает, чего греха таить! - признался правозащитникам Владимир Владимирович.
Он заверил СПЧ, что мы ни в коем случае первыми не будем.
- Наша стратегия применения средств защиты, а мы ядерное оружие рассматриваем, как защиту, она вся настроена вокруг ответно-встречного удара. То есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ, - объяснил президент.
Глава страны напомнил, что США хранят свои тактические боеголовки в Европе. А мы ядерным оружием не делимся ни с кем. Хотя готовы защищать союзников всеми средствами.
- Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны, но мы не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему миру. Но конечно, это сдерживающий фактор. Не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий. Надеюсь, все это понимают, - сказал российский лидер то ли правозащитникам, то ли политикам на Западе. Ведь очевидно, что там за его выступлениями следят не меньше, чем у нас.
Без этой темы встреча с президентом пройти просто не могла. Владимир Владимирович не раз повторял, как относится к отмене нашей культуры на Западе. Во время общения с СПЧ позиция не поменялась
- Они просто дураки, те, кто вводят такие ограничения. Они сами себя лишают части мировой культуры. Я даже не знаю, нужно ли нам как-то противодействовать этому. Те, кто это делают, явно враги нашей страны, - уверенно заявил российский лидер.
При этом, ранее президент говорил, что считает перебором аресты людей, которые слушают у нас украинскую музыку. Минимум один такой случай в Москве был. Россия западную культуру не отменяет.