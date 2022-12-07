Президент РФ сообщил, что спецоперация может быть длительным процессом. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В среду Владимир Путин встретился с президентским Советом по правам человека. 10 декабря – всемирный День прав человека, поэтому глава страны в начале зимы уже традиционно общается с СПЧ.

Но в своей вступительной речи российский лидер больше обсуждал не внутренние темы, а обвинял иностранцев в нелюбви к нашей стране.

- Вот эти западные правозащитные организации, теперь мы в этом окончательно убедились, создавались не как инструмент борьбы за права человека, а прежде всего как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других стран бывшего Советского Союза, - начал громить западных правозащитников Владимир Владимирович.

Он им припомнил, как они восемь лет закрывали глаза на обстрелы Донецка.

- Наш же Совет многократно обращался к этой теме, направлял информацию в соответствующие международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, но там делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли, - возмутился Путин.

С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

Глава СПЧ Валерий Фадеев всегда выступает вторым, подводя годовые итоги работы Совета. Но в этот раз он тоже больше возмущался поведением коллег за рубежом.

Фадеев заявил, что СПЧ пытался привлечь международное внимание к казням в Купянске, к обстрелам переправы в Херсонской области, но тщетно. Правозащитник назвал те регионы, на которые надо равняться. В Африке приняли хартию прав человека и народов. В Каире подписана декларация, защищающая традиционные семейные ценности.

Ну и в конце глава Совета заверил, что СПЧ не забывает про семьи мобилизованных.

- Эта тема должны быть в поле внимания всего государства! – поддержал президент.

ОТПУСТИТЕ ТРАВМАТОЛОГОВ

Правозащитница Марина Ахмедова неожиданно призналась, что восемь лет обижалась на Владимира Владимировича за то, что он не присоединял Донбасс. Но теперь претензий больше нет.

Зато осталась просьба: демобилизовать донбасских протезистов. А то во всем Донецке остался один специалист, и он невероятно перегружен.

В ответ Путин сказал, что одной демобилизацией протезистов дело не ограничится.

- Нужно совершенствовать оборудование (для изготовление протезов – Ред.), обеспечить инвалидов лекарствами, наладить реабилитацию, - перечислил глава страны.

- Мы будем последовательно бороться за национальные интересы преимущественно мирными средствами. Но если ничего другого не остается – будем защищаться всеми имеющимися у нас средствами, - добавил он.

БУДЕТ ЛИ ЕЩЕ МОБИЛИЗАЦИЯ?

Об этом спросила президента правозащитница Татьяна Мерзлякова.

- Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только, 77 тысяч, находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой, - развернуто ответил президент.

ЗНАЧИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ РОССИИ

Евгений Мысловский, много лет работавший в советской прокуратуре, спросил, когда ждать результатов расследования военных преступлений украинской армии. Но российский лидер ответил про результаты спецоперации вообще.

- Спецоперация –это длительный процесс может быть. Но вы упомянули, что появились новые территории - такой все-таки значимый результат для России. И Азовское море стало внутренним морем России. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. И самое главное – люди теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное! – заявил президент.

Глава страны добавил, что обсудит с Генпрокуратурой создание отдельной комиссии по расследованию военных преступлений на Донбассе.

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧАМ ПОДНИМЕМ

Правозащитник и врач-невролог Ян Власов первым задал вопрос, не касающийся спецоперации. Он пожаловался Владимиру Владимировичу на низкие зарплаты врачей в поликлиниках. Из-за этого в первичном звене мало узких специалистов.

- С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи. Дополнительные выплаты от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости, конечно, от того, чем человек занимается, медицинский работник, какую должность занимает и какие функции выполняет, - ответил президент.

БЫТЬ ЛИ АТОМНОЙ ВОЙНЕ?

- Такая угроза нарастает, чего греха таить! - признался правозащитникам Владимир Владимирович.

Он заверил СПЧ, что мы ни в коем случае первыми не будем.

- Наша стратегия применения средств защиты, а мы ядерное оружие рассматриваем, как защиту, она вся настроена вокруг ответно-встречного удара. То есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ, - объяснил президент.

Глава страны напомнил, что США хранят свои тактические боеголовки в Европе. А мы ядерным оружием не делимся ни с кем. Хотя готовы защищать союзников всеми средствами.

- Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны, но мы не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему миру. Но конечно, это сдерживающий фактор. Не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий. Надеюсь, все это понимают, - сказал российский лидер то ли правозащитникам, то ли политикам на Западе. Ведь очевидно, что там за его выступлениями следят не меньше, чем у нас.

ОТМЕНА КУЛЬТУРЫ

Без этой темы встреча с президентом пройти просто не могла. Владимир Владимирович не раз повторял, как относится к отмене нашей культуры на Западе. Во время общения с СПЧ позиция не поменялась

- Они просто дураки, те, кто вводят такие ограничения. Они сами себя лишают части мировой культуры. Я даже не знаю, нужно ли нам как-то противодействовать этому. Те, кто это делают, явно враги нашей страны, - уверенно заявил российский лидер.

При этом, ранее президент говорил, что считает перебором аресты людей, которые слушают у нас украинскую музыку. Минимум один такой случай в Москве был. Россия западную культуру не отменяет.