Николая Баскова под руки вывели на сцену

Николай Басков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Николай Басков не так давно оказался в больнице. Золотой голос России угодил к врачам внезапно. Причиной плохого самочувствия стала больная нога. Артисту прописали постельный режим, но он ослушался медиков.

У Николая Баскова не так давно возникли проблемы со здоровьем. Натуральный блондин хоть и успокаивает публику, мол, с ним все хорошо, но недавно встревожил народ. Он принял участие в съемке новогоднего "огонька".

Золотой голос России появился на сцене в сопровождении помощников. Он еле шел. Баскова вели под руки. Певец хромал на одну ногу. Каждый шаг давался звезде с трудом, сообщает сайт mk.ru. На сцене артист почти не двигался.

Когда зазвучали слова: "Счастье вдруг в тишине постучало в двери. Неужель ты ко мне? Верю и не верю…", Николай расплылся в улыбке.

Поклонники очень переживают за любимца. В последнее время многие обсуждают тот факт, что артист изменился до неузнаваемости. Потому фанаты и заподозрили неладное со здоровьем любимца.

При этом артист стоически продолжает работать: выступает на сцене и участвует в разнообразных творческих проектах. У него очень плотный рабочий график, Басков буквально работает на износ. Возможно, потому организм певца дает сбой и ему приходится обращаться к врачам.