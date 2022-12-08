Работа установки Град ВСУ под Артемовском. Фото: REUTERS

Мариупольский порт станет хабом

Денис Пушилин, врио главы ДНР, заявил, что Мариупольский порт задействуют как хаб для доставки грузов. В таком качестве порт сможет заработать в полную мощность после решения всех законодательных вопросов. Также глава ДНР рассказал, что на месте старого порта выстроят новый. Строительство начнут в 2023-м. Пока же завершается работа по разминированию территории и подготовки технической документации. Порт Мариуполя начал работать 7 октября. Его предполагают использовать для экспорта зерна, угля, металла. Сидевшие в «Азовстали» и на Банковой надеялись, что такого не произойдет никогда.

Подвиги героев СВО войдут в учебники истории

Боевые свершения российских героев СВО будут включены в учебники по истории. Такая информация поступила из Министерства просвещения РФ. Более четырех десятков офицеров, сержантов и солдат российской армии и Росгвардии получили звания Героев России после начала спецоперации. И отважный поступок каждого из них достоин того, чтобы поколения российских школьников знали об этом.

Украинские каратели используют чешскую артиллерию

При обстреле Ворошиловского района Донецка ВСУ использовали РСЗО RM-70. Их Киев получил от Праги. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили: «Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Ворошиловского района Донецка с позиций в районе поселка Тоненькое. Противник вел огонь с применением РСЗО RM-70 калибром 122 мм, переданной Чехией. Цель обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины - уничтожать социальную инфраструктуру республики». После обстрелов повреждения фиксировались по 14 адресам. Было зафиксировано, в том числе, прямое попадание в здание учебно-практического вычислительного центра и повреждение в корпусе филфака Донецкого национального университета. Киев все еще полагает, что это — его земля и его люди?

Наемников давят как клопов, иностранное оружие - тоже

Ударами ВС РФ поражен пункт временной дислокации иностранных наемников около села Боровское в Харьковской области. Снова польский плач. Ну а в результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Харьковом была разбита РСЗО «HIMARS» и 48 реактивных снарядов к ней. А в Кривом Роге уничтожили более 70 ракет реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две пусковые установки РСЗО «MLRS». Еще четыре подобные установки получили критические повреждения. Среди тех, кто их обслуживал, тоже далеко не все - подданные Зеленского. Кто с РСЗО к нам придет, то под ней и погибнет.

СБУ выжигает православие в незалеженой

СБУ продолжает «контрразведывательные мероприятия» на объектах канонической Украинской православной церкви. Проверки прошли в Успенском соборе в Херсоне, в Умани, в Успенском соборе в Черкасской области, в Николаевском Милецком мужском монастыре Владимиро-Волынской епархии, на других объектах УПЦ. Ранее СБУ проводила такие же «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре, двух других монастырях и Сарненской епархии в Ровненской области. Были допрошены более полусотни человек и найдена «пророссийская литература». По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также СБУ обыскала объекты УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях. Им бы почитать Ветхий и Новый Заветы, изучить подробнее то, что сказано про Судный день. Да видно, заботы о безопасности самостийной не дают отвлекаться на пустяки.

Сколько в ВСУ платят за русского сапера

Саперы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, участвующие в СВО, рассказали о том, что ВСУ ведут за ними настоящую охоту. Один из саперов, прибывший в зону спецоперации как доброволец, сообщил, что за полтора месяца совершил более 15 боевых выходов и пояснил, что там он и его коллеги, в основном, занимаются не разминированием, а уничтожением мин на месте. Причем часто выполнять свои обязанности приходится под огнем. Он добавил, что за каждого убитого сапера бойцам ВСУ «выплачивают премию в пять тысяч долларов США — такие разговоры ходят в войсках. Сапер ошибается один раз, а тот, кто за сапером охотится?

Украинский Генштаб озаботился родительскими правами

Генштаб ВСУ в своей оперативной сводке по СВО сообщил, что в населенных пунктах Херсонской области «угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения по российской программе». Замминистра образования Херсонской области Татьяна Кузьмич заявила: «Так как наш регион является одним из субъектов России, то обучение ведется по российским образовательным программам и стандартам. Никто детей в школы не заставляет ходить. Родители добровольно приходят и пишут заявления на прием ребенка в школу. Родителям не угрожают и не собираются их лишать родительских прав». По ее словам, подобная волна дезинформации была в середине августа, и сейчас поднялась вновь. Волну поднимают те, кто не тонут.

Чиновники в Киеве грезят ударами по Сибири

Financial Times со ссылкой на «неназванного советника украинских властей по вопросам обороны» сообщило, что в Киеве после ударов по российским аэродромам под Саратовом, Рязанью и Курском, угрожают атаками на другие российские объекты, в том числе за Уралом. Этот источник заявил: «У нас нет ограничений по дистанции. Скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири». Такие атаки беспилотников не помогут Киеву победить, но могут повлиять на проводимые Украиной «операции по оказанию влияния» на территории РФ, которые «Запад не хочет поддерживать». Интересно, а эти люди читали что-то, кроме азбуки и новейшего учебника украинской истории?