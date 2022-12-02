Одно окно для всей страны

Специалисты не только получат актуальные теоретические знания от коллег из передовых МФЦ, но и смогут сразу реализовать их на практике. Фото: Пресс-служба ОНФ

Более десяти лет назад в России для снижения нагрузки на госорганы, куда беспрерывно поступают обращения граждан, была создана служба многофункциональных центров (МФЦ), которые позже получили название «Мои документы». Центры облегчили жизнь россиян, избавив от лишней траты времени в очередях за какой-нибудь справкой, документом или госуслугой. В России все знают, что через сотрудников офисов МФЦ по принципу одного окна можно подать документы в соцзащиту, Пенсионный фонд, городские департаменты и многие другие ведомства. Более того, уже 99 процентов услуг доступно в любом центре «Мои документы» вне зависимости от места регистрации.

Добро пожаловать в «семью»

В ближайшем будущем в эту систему полноценно войдут новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Тем более начало уже положено. 25 ноября первый такой центр открылся в херсонском Геническе, 10 центров на подходе в ЛНР, минимум один откроется до конца года в Запорожской области, а в ДНР единые регистрационные центры, работающие здесь, начали преобразовывать в МФЦ еще весной этого года. На сегодняшний день в республике функционирует 27 таких центров. Их специалисты могут помочь заказать медицинский полис, сделать госрегистрацию прав на недвижимость, провести техническую инвентаризацию, получить подтверждение записи актов гражданского состояния, разрешения на раздел имущества, легализовать правоустанавливающие документы, оформить дубликаты различных документов и справок из нотариального архива и так далее.

Но, чтобы оказываемые жителям услуги были более качественные, сотрудники новых центров должны обладать таким же набором компетенций, как и их коллеги в других регионах страны. Кстати, механизм отбора будущих специалистов в системе МФЦ довольно строгий - это изучение резюме, собеседования и утвержденный порядок тестовых испытаний, начиная от первичных тестов по оценке общего культурного уровня и эрудиции соискателей. Они проходят тесты по русскому языку и грамотности речи, тесты на знание информационных технологий и использования офисных программ, тесты на знание основ соответствующего законодательства. Есть также тест по коммуникативным способностям, который позволяет оценить умение будущего специалиста общаться с людьми, слушать и слышать любого собеседника.

Коллектив МФЦ подбирается таким образом, чтобы в нем были и состоявшиеся специалисты, и молодежь. Чтобы жизненный и профессиональный опыт одних в сочетании с креативностью и способностью к новым идеям других давал самые лучшие результаты.

В центрах работает система непрерывного повышения квалификации работников: они постоянно следят за изменениями в законодательстве, нормативной базе, появлением новых услуг и т. д. Потому что специалисты МФЦ должны одинаково квалифицированно предоставлять все виды услуг.

Не умеешь - научим

23 ноября в столице Черноземья, Воронеже, при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ) стартовала первая смена программы обучения специалистов МФЦ ЛДНР «Одно окно большой страны». Программу разработали общественники и Министерство экономического развития (МЭР) РФ при поддержке Фонда президентских грантов. Как отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, президентскому движению особенно важно взаимодействовать с сотрудниками МФЦ, так как они ежедневно работают с населением. ОНФ, в свою очередь, следит за интеграцией территорий в правовое пространство РФ.

- Для нас важно быть в постоянном контакте с сотрудниками МФЦ. За счет этого мы получаем важную обратную связь, видим, какие решения пробуксовывают, и можем своевременно обратить на это внимание правительства России, ответственных министерств и ведомств, - пояснил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В рамках первой выездной сессии обучение в Воронеже пройдут 60 специалистов. Своим опытом с ними поделятся эксперты из Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Ростовской, Тульской и Ульяновской областей.

- Программа рассчитана на год и будет проходить в несколько этапов. За это время сотни специалистов из четырех новых регионов России поучаствуют в выездных сессиях, посетят передовые МФЦ, изучат лучшие практики коллег со всей России. Им предоставят доступ к онлайн-лекциям, обучающим роликам и методическим материалам, - прокомментировали в ОНФ.

Впоследствии к программе присоединятся также специалисты из Херсонской и Запорожской областей. По итогам проекта подготовку и обучение пройдут более тысячи универсальных специалистов.

- МФЦ России прошли огромный путь, результатом которого стало создание клиентоцентричной и динамично развивающей сети, отвечающей всем современным тенденциям и потребностям граждан. Мы уверены, что реализуемый Народным фронтом проект поможет коллегам быстро и эффективно приступить к созданию сети МФЦ, - заявила директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций МЭР РФ Елена Казмерчук.