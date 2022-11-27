А у нас в квартире газ

Напомним, «газовый вопрос» остро встал в начале июля. 8-го числа сотни тысяч запорожцев обнаружили, что в их домах нет газа. Вскоре стало ясно: сам газопровод цел и невредим. Просто его перекрыла украинская сторона. При этом националистов не смутило, что ресурса лишились и села даже на подконтрольной им территории. Таким образом, больше 225 тысяч домов Запорожской области, в которых живет около полумиллиона человек, в один момент остались без важного ресурса. Даже приготовить еду людям стало невозможно.

Власти области сразу обратилась за поддержкой к России. Реакция последовала незамедлительно. Было принято решение - взамен перекрытого проложить новый газопровод, который протянется от Бердянска к Мелитополю. А на время работ жителей региона снабдили электроплитами, снизив в городах, где не было газа, тарифы на электроэнергию до минимума.

На сегодняшний день работы по восстановлению газоснабжения в регионе продолжаются. Как рассказал заместитель министра промышленности и энергетики Запорожской области Александр Гомонов, к настоящему времени уже больше 90 тысяч семей вновь получают газ. И ежедневно он возвращается в 3 - 4 тысячи домохозяйства. Все это - благодаря подключению региона к единой газотранспортной системе РФ.

Так, подачу голубого топлива возобновили в Бердянском, Мелитопольском районах, на очереди Токмак и Энергодар.

- Да, у нас газ есть! - подтвердил житель Бердянска Николай Прытко. - Живем как белые люди.

А еще в Бердянске вновь ожил Вечный огонь, который из-за колоссального роста цен на газ при Украине пришлось потушить, заменив живое пламя на видеоинсталляцию.

- Вечный огонь на мемориальном комплексе зажгли с возобновлением подачи газа. Мы помним свое прошлое и уверенно строим наше светлое будущее, - прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В свою очередь, исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также прокомментировал ситуацию с газоснабжением, в частности, он подробно рассказал о том, что происходит в Мелитополе.

- Продолжается поэтапное подключение населенных пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного сектора Мелитополя. Давление создаем на Токмак и Энергодар, населенные пункты, которые будут подключены следующими. Благодарен Министерству энергетики Российской Федерации, нашим специалистам, которые в сжатые сроки в сложных условиях обеспечивают жителей области газом и теплом. Отопительный сезон в Запорожской области идет по плану, - написал в телеграмм-канале Евгений Балицкий.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тарифы на коммунальные услуги снижены. После проработки алгоритма оплаты за услуги ЖКХ были сформированы тарифы на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, транспортировку и потребление природного газа, а также на централизованное теплоснабжение.

Таким образом, в регионе действуют следующие тарифы:

плата за отопление уменьшилась с 2745,5 руб. за Гкал до 1160,33 руб. за Гкал,

тариф на горячее водоснабжение изменился с 157,19 руб. за куб. м до 77,67 руб. за куб. м,

плата за холодное водоснабжение снизилась с 32,69 руб. за куб. м до 25,02 руб. за куб. м,

тариф на водоотведение уменьшился с 31,5 руб. за куб. м до 11,61 руб. за куб. м.