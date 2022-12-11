Загадочный гарнитур Зои Федоровой: родственник советской актрисы продает ее вещи

Советская актриса Зоя Федорова.

11 декабря очередная годовщина трагической смерти советской актрисы Зои Федоровой. В 1981 году она была застрелена выстрелом в затылок в собственной квартире. Преступление осталось нераскрытым.

Спустя 41 год, ее родственник, внучатый племянник Алексей Федоров, обратился в «Комсомолку» с предложением помочь решить судьбу вещей советской кинолегенды.

Шпионские страсти

Звезда молодой актрисы Зои Федоровой взошла в 1936 году с выходом фильма «Подруги», где она сыграла одну из главных ролей. Федоровой прочили триумфальное будущее в кино, но жизнь ее била наотмашь. Ее возлюбленный, летчик-герой Иван Клещев, разбился на самолете в декабре 1942 года. В 1943 году на Федорову положил глаз сластолюбец из КГБ Лаврентий Берия. Дочь актрисы писала в мемуарах, что ее матери удалось отбиться от его домогательств. По семейной легенде, прощаясь с ней, он вручил Зое заранее приготовленный букет со словами: «Это цветы на вашу могилу».

Зоя Федорова в фильме "Подруги".

В 1945 году Федорову угораздило закрутить роман с американцем, заместителем главы морской секции американской военной миссии Джексоном Тейтом, любовь с которым разрушил КГБ. Заподозренного в шпионаже любовника Федоровой срочно выслали из СССР, он и не знал, что Зоя уже носила под сердцем его чадо. Единственную дочь Вику она родила 13 января 1946 года. Связь с американцем обернулась для актрисы полным крахом: по статье «Шпионаж» ее приговорили к 25 годам лагерей (с заменой на заключение во владимирской тюрьме - знаменитом Владимирском централе). В 1955 году ее амнистировали и освободили. Тогда Федоровой пришлось все начинать с чистого листа. Ее воспитанная сестрой дочка в 29 лет добилась встречи с родным отцом в Америке, где осталась на ПМЖ, выйдя там замуж и родив единственного внука актрисы – Кристофера Александра Поуи, который сегодня собирает сведения о знаменитой русской бабушке, чье убийство так и осталось нераскрытым.

Джексон Тейт в 1945 году. Фото: ru.wikipedia.org

Квартира поражала шиком

После отсидки Федоровой удалось вернуться в кинематограф, войти в тогдашний советский светский бомонд, подружиться с Галиной Брежневой, дочкой Генсека, обожавшей театральную элиту, женой министра МВД Щелокова. Привилегированные дамы слыли любительницами антиквариата и дефицита. Федорова «попала в струю» - увлеклась скупкой предметов роскоши.

- Участвовала в сделках по скупке и перепродаже бриллиантов, в которых фигурировали люди из элиты - партийные и хозяйственные деятели, дипломаты, артисты и т. д. Эти операции стали еще более интенсивными, поскольку у Зои появилась возможность иногда выезжать за рубеж. Ей, например, было разрешено навещать дочь в США, - сообщал писатель Федор Раззаков.

Писали, что ее квартира на Кутузовском проспекте поражала шиком: антиквариат, подлинники картин знаменитых живописцев. Переживая за свои раритеты, актриса запирала дверь на три замка и цепочку, а на ночь еще и подпирала стремянкой. Биограф уехавшего из Союза в 1961 году танцора балета Рудольфа Нуреева Уотсон в своей книге писал, что Зоя Федорова поставляла Нурееву контрабандные произведения живописи и ювелирные украшения. В 1976 году в Париже между танцовщиком и актрисой состоялся взаимовыгодный обмен произведениями искусства, после чего коллекция Нуреева пополнилась двумя портретами Петра I, написанными в XVIII веке, и несколькими вещицами, принадлежавшими русскому императору.

Получала странные фотографии

Считалось, что помимо связей, предприимчивая актриса нажила себе и врагов. Незадолго до убийства жаловалась родственникам, что получает фотографии с выколотым левым глазом. Совпадение: именно левый глаз артистки пробила пуля, выпущенная ей в затылок из немецкого пистолета «Зауэр» 11 декабря 1981 года.

Могила актрисы на Ваганьковском кладбище. Фото: ru.wikipedia.org

Тело обнаружил племянник актрисы Юрий, который съездил за запасным ключом, потому что Федорова не открывала дверь. 73-летняя артистка сидела за столом спиной к двери, сжимая в руке телефонную трубку. Пуля прошла навылет через левый глаз, повредила дужку очков и выбила стекло. При этом в квартире замки были целы. Скорее всего, что она сама пустила в дом убийцу, которого знала…

Гарнитур мадам Федоровой

Имя Зои Федоровой заняло почетное место в истории советского кинематографа и все, что с ней связано, по сей день волнует поклонников. И вот вам привет из прошлого! Мебельный гарнитур Федоровой с момента ее трагической смерти остался у наследников. И сегодня внучатый племянник, сын двоюродного брата Федоровой Юрия решил продать мебель актрисы.

- Мебель эта с историей, и в этом фишка, – поясняет документалист Лана Паршина. – Мне дали доступ к уголовному делу Федоровой, которое хранится у родственников. В этом деле есть фотографии квартиры актрисы, где было совершено убийство. Естественно, и интерьер на них хорошо виден. Мебель актрисы сохранили родственники до наших дней. Идентичность я проверила. В хорошем состоянии, практически не пострадала. И можно сравнить сегодняшнее фото этой мебели с фотографиями из уголовного дела. Может представлять интерес для коллекционеров. А также для музеев и крупных киностудий. "Например, «Мосфильм» мог бы выкупить. Как известно, у них есть музей своеобразный, где собраны не только костюмы, но и декорации. Кстати, тот музей посещал внук Зои Фёдоровой Крис, приезжавший в Москву из Америки. Его особенно впечатлил шлем из кинофильма «Джентльмены удачи», тот самый, похищенный по сюжету ленты... Да и потом для реквизита сами по себе эти предметы интерьера интересны. Ведь куплены еще в 70-е годы. А у нас сейчас практически не осталось старых вещей, так что для съемок берут новодел. Для любого исторического фильма, охватывающего 70-е годы, эта мебель – самое то. Скажем, для «Мосфильма» вещи самой Зои Фёдоровой актуальны и потому, что она, допустим, играла в картине «Свадьба», снимавшейся на этой киностудии. И «Ленфильму», где снимался черно-белый фильм «Подруги» с участием Фёдоровой, эта тема может быть интересна.

Алексей, племянник актрисы, заинтересован от этих вещей избавиться, поскольку, конечно, мебель морально устарела, а место занимает.

Как надеются родственники актрисы, эти молчаливые очевидцы жизни и даже смерти Фёдоровой имеют шанс и в дальнейшем уцелеть и найти достойное место, а не кануть.

- Кстати, некоторые вещи – так и вообще по сути улики, – продолжает Паршина. – Сохранен тот самый стол и стул, на котором актриса сидела в момент убийства, когда в нее выстрелили. Естественно, их отмыли от крови. Но в столе остался след от отрекошетившей пули, вылетевшей из головы актрисы, пройдя через глаз. Кстати, есть фото с похорон Фёдоровой: она в гробу, и у нее глаз закрыт бумажкой, потому что его не было – пуля выбила…

Обстановка в квартире Зои Федоровой после обнаружения её тела, фото из материалов уголовного дела 1981 года.

- Кстати, а сама пуля где?

- А с расследованием этого убийства очень мутная была история. Оно же так и осталось нераскрыто, замяли. Пуля то была, то ее не могли найти. И много вещей пропало из квартиры. Когда допустили до места убийств родственников, они увидели, что из квартиры исчезла картина (предполагалось, что подлинник), серебро столовое и многое другое.

- А известно, как данный мебельный гарнитур вообще к актрисе попал?

- Ну а как доставали в советские годы импорт?! В основном, через фарцовщиков по знакомству. Родня актрисы говорит, что финским гарнитуром тетя Зоя очень гордилась. Словом, полагаю, сегодня есть еще один отличный инфоповод вспомнить советскую легенду. Все-таки не любые родственники отнеслись бы с такой бережливостью к вещам покойного человека и столько лет их держали у себя. Хотелось бы, чтобы гарнитур Федоровой оказался в хороших руках, а, как наилучший вариант, получил шанс найти вторую жизнь в кино, которое так любила актриса…

- Я хочу реализовать старую мебель тети Зои: два кресла, диван, 2 кровати без матрасов, трюмо, 2 тумбы, шкаф, - пояснил внучатый племянник актрисы Алексей Федоров. - Если кто-то готов купить мебель Зои Фёдоровой, обращайтесь в редакцию «КП».

Мебельный гарнитур Федоровой с момента ее трагической смерти остался у наследников. И сегодня внучатый племянник решил продать мебель актрисы.

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