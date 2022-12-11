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Общество11 декабря 2022 4:00

Загадочный гарнитур Зои Федоровой: родственник советской актрисы продает ее вещи

Племянник знаменитой артистки разоткровенничался спустя 41 год после смерти легендарной тети
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Советская актриса Зоя Федорова.

Советская актриса Зоя Федорова.

11 декабря очередная годовщина трагической смерти советской актрисы Зои Федоровой. В 1981 году она была застрелена выстрелом в затылок в собственной квартире. Преступление осталось нераскрытым.

Спустя 41 год, ее родственник, внучатый племянник Алексей Федоров, обратился в «Комсомолку» с предложением помочь решить судьбу вещей советской кинолегенды.

Шпионские страсти

Звезда молодой актрисы Зои Федоровой взошла в 1936 году с выходом фильма «Подруги», где она сыграла одну из главных ролей. Федоровой прочили триумфальное будущее в кино, но жизнь ее била наотмашь. Ее возлюбленный, летчик-герой Иван Клещев, разбился на самолете в декабре 1942 года. В 1943 году на Федорову положил глаз сластолюбец из КГБ Лаврентий Берия. Дочь актрисы писала в мемуарах, что ее матери удалось отбиться от его домогательств. По семейной легенде, прощаясь с ней, он вручил Зое заранее приготовленный букет со словами: «Это цветы на вашу могилу».

Зоя Федорова в фильме "Подруги".

Зоя Федорова в фильме "Подруги".

В 1945 году Федорову угораздило закрутить роман с американцем, заместителем главы морской секции американской военной миссии Джексоном Тейтом, любовь с которым разрушил КГБ. Заподозренного в шпионаже любовника Федоровой срочно выслали из СССР, он и не знал, что Зоя уже носила под сердцем его чадо. Единственную дочь Вику она родила 13 января 1946 года. Связь с американцем обернулась для актрисы полным крахом: по статье «Шпионаж» ее приговорили к 25 годам лагерей (с заменой на заключение во владимирской тюрьме - знаменитом Владимирском централе). В 1955 году ее амнистировали и освободили. Тогда Федоровой пришлось все начинать с чистого листа. Ее воспитанная сестрой дочка в 29 лет добилась встречи с родным отцом в Америке, где осталась на ПМЖ, выйдя там замуж и родив единственного внука актрисы – Кристофера Александра Поуи, который сегодня собирает сведения о знаменитой русской бабушке, чье убийство так и осталось нераскрытым.

Джексон Тейт в 1945 году.

Джексон Тейт в 1945 году.

Фото: ru.wikipedia.org

Квартира поражала шиком

После отсидки Федоровой удалось вернуться в кинематограф, войти в тогдашний советский светский бомонд, подружиться с Галиной Брежневой, дочкой Генсека, обожавшей театральную элиту, женой министра МВД Щелокова. Привилегированные дамы слыли любительницами антиквариата и дефицита. Федорова «попала в струю» - увлеклась скупкой предметов роскоши.

- Участвовала в сделках по скупке и перепродаже бриллиантов, в которых фигурировали люди из элиты - партийные и хозяйственные деятели, дипломаты, артисты и т. д. Эти операции стали еще более интенсивными, поскольку у Зои появилась возможность иногда выезжать за рубеж. Ей, например, было разрешено навещать дочь в США, - сообщал писатель Федор Раззаков.

Писали, что ее квартира на Кутузовском проспекте поражала шиком: антиквариат, подлинники картин знаменитых живописцев. Переживая за свои раритеты, актриса запирала дверь на три замка и цепочку, а на ночь еще и подпирала стремянкой. Биограф уехавшего из Союза в 1961 году танцора балета Рудольфа Нуреева Уотсон в своей книге писал, что Зоя Федорова поставляла Нурееву контрабандные произведения живописи и ювелирные украшения. В 1976 году в Париже между танцовщиком и актрисой состоялся взаимовыгодный обмен произведениями искусства, после чего коллекция Нуреева пополнилась двумя портретами Петра I, написанными в XVIII веке, и несколькими вещицами, принадлежавшими русскому императору.

Получала странные фотографии

Считалось, что помимо связей, предприимчивая актриса нажила себе и врагов. Незадолго до убийства жаловалась родственникам, что получает фотографии с выколотым левым глазом. Совпадение: именно левый глаз артистки пробила пуля, выпущенная ей в затылок из немецкого пистолета «Зауэр» 11 декабря 1981 года.

Могила актрисы на Ваганьковском кладбище.

Могила актрисы на Ваганьковском кладбище.

Фото: ru.wikipedia.org

Тело обнаружил племянник актрисы Юрий, который съездил за запасным ключом, потому что Федорова не открывала дверь. 73-летняя артистка сидела за столом спиной к двери, сжимая в руке телефонную трубку. Пуля прошла навылет через левый глаз, повредила дужку очков и выбила стекло. При этом в квартире замки были целы. Скорее всего, что она сама пустила в дом убийцу, которого знала…

Гарнитур мадам Федоровой

Имя Зои Федоровой заняло почетное место в истории советского кинематографа и все, что с ней связано, по сей день волнует поклонников. И вот вам привет из прошлого! Мебельный гарнитур Федоровой с момента ее трагической смерти остался у наследников. И сегодня внучатый племянник, сын двоюродного брата Федоровой Юрия решил продать мебель актрисы.

- Мебель эта с историей, и в этом фишка, – поясняет документалист Лана Паршина. – Мне дали доступ к уголовному делу Федоровой, которое хранится у родственников. В этом деле есть фотографии квартиры актрисы, где было совершено убийство. Естественно, и интерьер на них хорошо виден. Мебель актрисы сохранили родственники до наших дней. Идентичность я проверила. В хорошем состоянии, практически не пострадала. И можно сравнить сегодняшнее фото этой мебели с фотографиями из уголовного дела. Может представлять интерес для коллекционеров. А также для музеев и крупных киностудий. "Например, «Мосфильм» мог бы выкупить. Как известно, у них есть музей своеобразный, где собраны не только костюмы, но и декорации. Кстати, тот музей посещал внук Зои Фёдоровой Крис, приезжавший в Москву из Америки. Его особенно впечатлил шлем из кинофильма «Джентльмены удачи», тот самый, похищенный по сюжету ленты... Да и потом для реквизита сами по себе эти предметы интерьера интересны. Ведь куплены еще в 70-е годы. А у нас сейчас практически не осталось старых вещей, так что для съемок берут новодел. Для любого исторического фильма, охватывающего 70-е годы, эта мебель – самое то. Скажем, для «Мосфильма» вещи самой Зои Фёдоровой актуальны и потому, что она, допустим, играла в картине «Свадьба», снимавшейся на этой киностудии. И «Ленфильму», где снимался черно-белый фильм «Подруги» с участием Фёдоровой, эта тема может быть интересна.

Алексей, племянник актрисы, заинтересован от этих вещей избавиться, поскольку, конечно, мебель морально устарела, а место занимает.

Как надеются родственники актрисы, эти молчаливые очевидцы жизни и даже смерти Фёдоровой имеют шанс и в дальнейшем уцелеть и найти достойное место, а не кануть.

- Кстати, некоторые вещи – так и вообще по сути улики, – продолжает Паршина. – Сохранен тот самый стол и стул, на котором актриса сидела в момент убийства, когда в нее выстрелили. Естественно, их отмыли от крови. Но в столе остался след от отрекошетившей пули, вылетевшей из головы актрисы, пройдя через глаз. Кстати, есть фото с похорон Фёдоровой: она в гробу, и у нее глаз закрыт бумажкой, потому что его не было – пуля выбила…

Обстановка в квартире Зои Федоровой после обнаружения её тела, фото из материалов уголовного дела 1981 года.

Обстановка в квартире Зои Федоровой после обнаружения её тела, фото из материалов уголовного дела 1981 года.

- Кстати, а сама пуля где?

- А с расследованием этого убийства очень мутная была история. Оно же так и осталось нераскрыто, замяли. Пуля то была, то ее не могли найти. И много вещей пропало из квартиры. Когда допустили до места убийств родственников, они увидели, что из квартиры исчезла картина (предполагалось, что подлинник), серебро столовое и многое другое.

- А известно, как данный мебельный гарнитур вообще к актрисе попал?

- Ну а как доставали в советские годы импорт?! В основном, через фарцовщиков по знакомству. Родня актрисы говорит, что финским гарнитуром тетя Зоя очень гордилась. Словом, полагаю, сегодня есть еще один отличный инфоповод вспомнить советскую легенду. Все-таки не любые родственники отнеслись бы с такой бережливостью к вещам покойного человека и столько лет их держали у себя. Хотелось бы, чтобы гарнитур Федоровой оказался в хороших руках, а, как наилучший вариант, получил шанс найти вторую жизнь в кино, которое так любила актриса…

- Я хочу реализовать старую мебель тети Зои: два кресла, диван, 2 кровати без матрасов, трюмо, 2 тумбы, шкаф, - пояснил внучатый племянник актрисы Алексей Федоров. - Если кто-то готов купить мебель Зои Фёдоровой, обращайтесь в редакцию «КП».

Мебельный гарнитур Федоровой с момента ее трагической смерти остался у наследников. И сегодня внучатый племянник решил продать мебель актрисы.

Мебельный гарнитур Федоровой с момента ее трагической смерти остался у наследников. И сегодня внучатый племянник решил продать мебель актрисы.

Можете писать по почте автору статьи: aveligzhanina@yandex.ru. Мы свяжем вас с родственниками актрисы.

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