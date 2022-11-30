Дед Мороз для пенсионера: волонтеры призывают исполнить новогодние мечты одиноких бабушек и дедушек

Ежегодная акция "Мечты невидимых стариков" помогает привлечь внимание местных сообществ к проблемам одиноких пожилых людей Фото: Shutterstock

Новый год - праздник, который ассоциируется с непередаваемой атмосферой домашнего уюта, тепла близких и ожидания чуда. Всего этого ждут не только дети, но и взрослые. К сожалению, некоторые из них, особенно пожилые, оказываются лишены всех этих волшебных мгновений.

Чтобы частичка новогоднего чуда была доступна каждому, волонтеры проводят ежегодную акцию "Мечты невидимых стариков", которая помогает привлечь внимание местных сообществ к проблемам одиноких пожилых людей. В ней традиционно участвуют НКО, бюджетные учреждения, органы территориального общественного самоуправления и инициативные группы. Они курируют акцию на территориях, собирая подарки и средства для поздравлений с Новым годом и Рождеством для старших, живущих в их селе, городе и районе.

- В декабре участники акции собирают у пожилых людей пожелания о том, какие подарки они мечтают получить к Новому году. Местные сообщества ищут тех, кто хочет исполнить эти маленькие мечты. Подарки вручаются перед Новым годом и во время каникул, - объясняют схему работы организаторы - сотрудники коалиции "Забота рядом".

В 2021 году в акции приняли участие 150 НКО из 44 регионов России. В этом году зарегистрировались уже больше 30 НКО. В акции могут принять участие некоммерческие организации, школы, вузы, ссузы, библиотеки, клубы, центры «Семья» и центры социального обслуживания, советы предпринимателей и коммерческие структуры и другие организации.

Подарить чудо - это просто. Чтобы сделать это, каждый желающий может зарегистрироваться здесь или обратиться к координатору проекта Елене Водолазской, написав на почту: zabotaryadom@gmail.com

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.