Следственный комитет России расследовал 132 преступления киевского режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Российской Федерации с 2014 года возбудили 2244 уголовных дела в отношении украинских военнослужащих и других представителей вооруженных националистических формирований, что совершили преступления против мирного населения Донбасса и Украины.

«Среди подследственных военное и политическое руководство, националисты и представителями украинских силовых структур. Среди преступлений – геноцид, терроризм, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийства, умышленное уничтожение и повреждение имущества (ст.ст. 205, 356, 105, 167 УК РФ) и другие», - перечислила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила также, что в числе фигурантов - свыше 350 лиц, в частности, представители высшего командования ВСУ, а также командиры воинских подразделений, отдававшие преступные приказы об обстрелах мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Всего завершено расследование 132 уголовных дел.

«Работа по фиксации деяний киевского режима и его сторонников продолжается. СК России устанавливает и дает правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершаемым преступлениям», - подчеркнули в СК России.