С сидящего в тюрьме Михаила Ефремова требуют денег

Актер Михаил Ефремов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Все неуплаченные налоги с 1 декабря стали публичными долгами: сайт KP.RU уже писал о непогашенных счетах от ФНС среди уехавших и оставшихся знаменитостей. Рекордсменом в шоу-бизнесе ожидаемо стал Филипп Киркоров: большому артисту - и долги большие, на 7 млн рублей. А среди отбывших за границу больше всех проштрафился признанный иноагентом Моргенштерн: он недоплатил налоговой 1,5 млн за роскошные тачки и квартиры.

Между тем, обнаружились в "черном списке" и неожиданные фамилии. Так, например, по данным KP.RU, у сидящего в тюрьме Михаила Ефремова за 2021 год накопилась задолженность по налогам на 154 тысячи рублей. Из них 95 тысяч - платежи за имущество (дома, квартиры); 59 тысяч - транспортный налог. Кстати, не исключено, что задолжал Ефремов именно за тот джип, на котором устроил смертельное ДТП.

Однако, может ли актер оплатить "письма счастья", находясь в местах не столь отдаленных?

- Такой возможности у актера нет даже чисто технически. Но от уплаты налоговых платежей тюремный срок не освобождает, долги никто не спишет, - объяснил KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Вообще, я удивлен, что эти суммы за Михаила Олеговича не внесли родственники. Это могут сделать члены семьи, например, супруга. Единственная поблажка для тех, кто находится в местах лишения свободы, - возможность оспорить начисленные пени за просрочку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дочь актера ищет работу

Супруга Ефремова - звукорежиссер Софья Кругликова сейчас в одиночку тянет троих детей: 18-летнюю Веру, 15-летнюю Надю и младшего сына Борю, ему 12. Старшая дочь поступила в ВУЗ и уже пытается подрабатывать.

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КСТАТИ

Когда на волю?

Есть несколько вариантов развития событий: прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение. По неосторожным делам, чтобы получить УДО, надо отсидеть 1/3 срока. Так что, в лучшем случае Михаил Ефремов выйдет из колонии в середине 2023 года.

Прошение о помиловании можно подать через год от начала заключения. По срокам, это уже можно делать. Но в планы адвокатов этот вариант, видимо, не входит.

Если же Михаилу Олеговичу предстоит отсидеть "от звонка до звонка", то освободится он только через пять лет - 30 декабря 2027 года. Ефремову тогда будет уже 64 года.

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