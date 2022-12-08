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Здоровье8 декабря 2022 4:01

Доказано наукой: семь секретов, которые продлевают жизнь мужчин на 10 лет

Новые исследования российских кардиологов показали, от каких факторов риска нужно избавиться, чтобы повысить шансы на здоровое долголетие
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА

Фото: Shutterstock

Мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше женщин, - напомнила о печальном факте главный терапевт Минздрава, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина. Врач выступила на конференции «Креативная кардиология & кардиохирургия», организованной в Москве знаменитым Бакулевским кардиоцентром. Драпкина рассказала о результатах исследований российских кардиологов: какие причины чаще всего мешают представителям сильного пола жить долго и счастливо? Если избавиться от этих факторов риска, есть все шансы подтянуться по продолжительности жизни к женщинам. Это как минимум. А как максимум - стать здоровым долгожителем. Дамам соблюдать такие правила (если еще не) тоже, разумеется, полезно.

1. Долой сигареты и вейпы, алкоголя - в меру.

Если вы «бросили курить», перейдя с классических сигарет на новомодные электронные гаджеты для нагревания и доставки табака - не обольщайтесь. Такие устройства вредят организму ничуть не меньше («Комсомолка» подробно рассказывала о впечатляющих исследованиях - см. на сайте KP.RU.

А вот с алкоголем все непросто. Медики периодически меняют свое мнение о степени вреда и допустимых дозах спиртного. Это и понятно: накапливаются данные новых исследований. Вот самые свежие установки, которые отражены в последних рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC):

- рекомендуется ограничить потребление алкоголя;

- его доза не должна превышать 100 г [этанола] в неделю.

Что это значит? С одной стороны, полезных для сердца и сосудов доз спиртного точно нет, подчеркивают кардиологи. Так что - чем меньше, тем лучше. С другой стороны, хорошее настроение, управление стрессами для здоровья и долголетия тоже очень важны. Так что допускается прием алкоголя в относительно безопасном количестве. На конференции врачи пояснили, что лучшей для долгожительства считается средиземноморская диета, которая включает сухое вино. 100 г этанола это 5 бокалов сухого красного или белого (13 градусов, 150 мл) в неделю. Для мужчин и женщин разницы больше не делается. Если переводить в пиво, то получится 4 кружки пива (4 градуса, 560 мл) или 10 стопок водки (40 градусов, 25 мл) в неделю. Но с медицинской точки зрения лучше все-таки вино.

2. Артериальное давление - под контроль.

Гипертония, то есть хроническое повышение давления, один из главных врагов долголетия. Потому что это путь к инсультам и инфарктам. Увы, мужчины менее дисциплинированно обследуются, поэтому узнают о диагнозе с запозданием. Да еще нередко отказываются принимать лекарства, а это нужно делать пожизненно.

Кардиологи напоминают: начиная с 30 лет, измерять артериальное давление рекомендуется всем - минимум раз в год. А если у вас есть факторы риска (лишний вес, курение, гиподинамия), то лучше производить замер каждые полгода. Если тонометр показывает выше 140/90 мм рт. ст., нужно, не затягивая, обращаться к врачу.

КСТАТИ

От нормы - к идеалу

Согласно рекомендациям Российского кардиологического общества показатели давления оцениваются так:

- Оптимальное давление: систолическое (верхнее) менее 120 мм рт. ст., диастолическое (нижнее) менее 80 мм рт. ст.

- Нормальное давление: 120–129 мм рт. ст. (верхнее), 80–84 мм рт. ст. (нижнее).

- Высокое нормальное давление: 130–139 мм рт. ст. (верхнее), 85–89 мм рт. (нижнее).

Как поясняют кардиологи, нужно стремиться к оптимальному давлению. При «высоком нормальном» - регулярно следить за показателями, менять образ жизни. Если верхнее давление превышает 139 мм рт. ст. и (или) нижнее превышает 89 мм рт. ст., нужно обязательно обращаться к врачу.

Кардиологи напоминают: начиная с 30 лет, измерять артериальное давление рекомендуется всем - минимум раз в год.

Кардиологи напоминают: начиная с 30 лет, измерять артериальное давление рекомендуется всем - минимум раз в год.

Фото: Shutterstock

3. Избавляемся от лишнего веса.

В то время как женщины сидят на очередной диете, многие мужчины живут по принципу «хорошего человека должно быть много». А зря. Жировые отложения, особенно в области живота, доказанно сокращают жизнь.

Измерьте талию: у джентельменов она должна быть меньше 102 см, у дам - меньше 88 см. Иначе ощутимо растет риск инсультов и инфарктов.

! Идеальный объем талии, как для сердца-сосудов, так и для гормонального баланса - менее 94 см и менее 80 см соответственно, добавляют врачи-эндокринологи.

4. Следим за уровнем воспаления в организме.

Есть такой показатель - уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови. Норма - менее 5 мг/л. Идеальное значение - менее 3 мг/л. Если СРБ зашкаливает, это сигнал о повышенном уровне воспаления в организме. Оно сокращает жизнь.

Поэтому врачи советуют в среднем раз в год сдавать анализ на СРБ. В случае превышения нужно обращаться к терапевту, чтобы обследоваться, выяснить причину воспаления и пролечиться.

5. Проверяем уровень мочевой кислоты.

У мужчин нарушение этого показателя встречается чаще, чем у женщин. Повышенный уровень мочевой кислоты - серьезный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, поясняют кардиологи.

Сдавать анализ рекомендуется после 40-ка лет раз в год. Если показатель выходит за рамки нормы (она разная для мужчин и женщин, значения указываются в бланке результатов анализа), нужно обращаться к врачу. Начинаем с терапевта.

6. Больше движения!

Это точно путь к долголетию. А еще к отличной фигуре и хорошему настроению. В кардиологических рекомендациях говорится, что для здоровья сердца и сосудов нужно:

- не менее 150 минут физнагрузок умеренной интенсивности в неделю. Получается минимум полчаса в день, но лучше больше. Умеренной активностью считается ходьба быстрым шагом, плавание, спокойная езда на велосипеде, катание на коньках и ходьба на лыжах;

- либо не менее 75 минут высокоинтенсивных аэробных тренировок. Отличие таких упражнений от умеренных физнагрузок - заметное повышение пульса и выступание пота. Примеры: бег, аэробика, быстрая езда на велосипеде, подъем в гору.

7. Управляем стрессом.

Сейчас он у всех зашкаливает. Но с этим надо как-то жить. Если приспособитесь управлять стрессом (избавиться маловероятно, но держать под контролем достижимо), то серьезно повысите свои шансы на долголетие.

Способов расслабиться и успокоиться немало, «КП» не раз писала о них (см. в разделе «Здоровье» на KP.RU), каждому подходит что-то свое. В числе универсальных методов - обращение к психотерапевту и прием противотревожных препаратов по назначению врача-психиатра.

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Что еще продлевает жизнь сильному полу

Как рассказала Оксана Драпкина, исследования также показали, что дольше живут мужчины, которые:

- состоят в браке (супруга уговаривает или заставляет пойти к врачу, следит за соблюдением медицинских назначений);

- имеют более высокий уровень образования (считается, что такие люди внимательнее относятся к своему здоровью);

- получают более высокие доходы. Этот фактор тесно связан со стрессом, поясняют эксперты. Чем ниже зарплата, тем выше стресс из-за нехватки средств. Постоянные переживания бьют по сердцу.

Красота и здоровьеО РАЗНОМ