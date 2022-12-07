Более половины россиян не задумываются о хранении сбережений из-за отсутствия денег

Фото: Shutterstock

Более половины участников опроса "КП" (52%) не имеют достаточного количества денег, чтобы задумываться о хранении своих сбережений. "Комсомольская правда" провела опрос среди населения и выяснила, что лишь 1% считает целесообразным держать накопления под процентами.

При этом 27% россиян предпочитают хранить средства на счетах в банке. 3% респондентов считают, что для сбережения средств лучше всего подходит покупка акций, а 4% полагают, что можно вложиться в валюту.

Опрос КП показал, что у 52% россиян нет денег для хранения сбережений Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Остальные респонденты посчитали, что лучше хранить сбережения дома. 10% россиян утверждают, что лучше спрятать деньги под матрасом, а 3% от общего числа опрошенных поставили на надежность литературы и предпочитают хранить деньги в книгах.

Всего в опросе "Комсомольской правды" - "В чем сейчас хранить сбережения?", приняли участие 11 114 граждан России.