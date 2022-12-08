«Повезло Ваганычу»: Брухунова в откровенном купальнике показала все, что прятала под одеждой

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети.

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова отдыхают на Мальдивах. Супруга 77-летнего юмориста уже приобрела приятный золотистый загар и решила похвастаться отпускным видом в соцсетях. Татьяна опубликовала на своей странице кадр, который привел ее подписчиков в полный восторг.

Обычно Брухунова прячет фигуру под объемными вещами. Но тут 33-летняя брюнетка решила не скромничать и сфотографировалась в очень откровенном купальнике с глубоким декольте и высоко вырезанными трусиками. Купальный костюм обнажил все то, что жена юмориста до сих пор скрывала под одеждой. Евгений Петросян выбрал особенно эффектный ракурс и снял избранницу сбоку, чтобы подчеркнуть женственные округлости ее тела. Это не преминули отметить фолловеры.

Супруга юмориста снялась в купальнике с глубоким декольте. Фото: соцсети.

«Ох как повезло Ваганычу», «Фигура сочная какая», «Шикарно выглядите, Татьяна», - написали они в комментариях.

Супруги выбрали для отдыха остров Дхигу, где поселились в пятизвездочном отеле. Судя по всему, на Мальдивах они переживают второй медовый месяц. Татьяна устроила для Петросяна ужин при свечах на пляже. В соцсетях она показала кадр романтического свидания с мужем. Пара поужинала на берегу Индийского океана. Столик был украшен лампочками и конструкциями в виде сердец. «Как красиво! Все красиво», — восторгалась Брухунова.

Татьяна устроила для Петросяна ужин при свечах на пляже. Фото: соцсети.

Путешествие супругов на Мальдивы началось с неприятного происшествия. Татьяна рассказала в соцсетях, что ноябрь выдался для нее очень трудным, и она чувствовала себя в конец измотанной.

«Поняв, что возложила на себя слишком много «должна» и «надо», я рухнула. Посыпалось одно за другим. Но мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял: Тане пора отдохнуть», - написала Брухунова.

Что касается самого Евгения Вагановича, то у него без приключений тоже не обошлось. Пока они с женой загорали на Мальдивах, какой-то интернет-портал сообщил о его смерти. Случившееся глубоко возмутило комика. Юморист поспешил заверить поклонников, что он жив и вполне здоров. В доказательство Петросян опубликовал видео своего заплыва в море.

77-летний Евгений Ваганович на отдыхе расцвел. Фото: соцсети.

«Сегодня какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом. Показали даже какого-то плачущего человека. Затем переврали мою биографию. Я в сомнении: как относиться к этому факту? С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Меня беспокоит, что всполошились многие мои друзья и поклонники. Теперь с другой стороны, говорят, это хорошая примета - значит, не дождутся!» - считает Евгений Ваганович.