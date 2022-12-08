Олаф Шольц объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок

Шольц представляет Социал-демократическую партию ФРГ Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вновь намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность федерального канцлера Германии. Второй срок ему может быть гарантирован по итогам выборов в бундестаг, которые состоятся в 2025 году.

- Разумеется, я выдвину свою кандидатуру, - сказал Шольц в интервью журналистам немецкого медиаконцерна Funke.

Шольц представляет Социал-демократическую партию ФРГ (СДПГ), которая в 2021 году выиграла парламентские выборы. Она объединилась с «зелёными» и Свободной демократической партией, создав сравнительно устойчивую коалицию.

Сейчас Шольцу 64 года, он стал членом молодежного отделения СДПГ еще в школьные годы, когда ему было семнадцать, и спустя полвека остается верен своему выбору.

Как показывают последние социологические опросы, более половины населения Германии считают, что Шольц плохо справляется со своими рабочими обязанностями.

Его предшественница, Ангела Меркель недавно заявила, что нынешний канцлер неплохо показал себя при разрешении миграционного кризиса, продолжающего терзать Германию. И это пока что единственный комплимент в адрес нынешнего главы немецкого правительства.