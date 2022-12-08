Мэра Нью-Йорка судят за полчища крыс, расплодившихся в его собственном доме

Адамс долгое время игнорировал предписание санинспектора, а позже сделал вид, что никаких бумаг не получал вовсе Фото: REUTERS

В городском суде Нью-Йорка прошло заседание, в ходе которого мэр Города Большого Яблока Эрик Адамс пытался доказать, что не имеет отношения к тому, что принадлежащее ему здание в Бруклине, сдающееся в аренду, наполнено крысами.

В суд обратился сам мэр после того, как санитарный инспектор выписал ему штраф в размере $300 за антисанитарию в строении.

Адамс долгое время игнорировал предписание санинспектора, а позже сделал вид, что никаких бумаг не получал вовсе, и обратился в суд с требованием отменить штраф. Мало того, градоначальник решил сэкономить и на адвокате, предоставив защиту заместителю главного юрисконсульта мэрии Рахулу Агарвалу.

Во время самого заседания Адамс в основном напирал на тот факт, что в свое время немало сделал для борьбы с грызунами в Нью-Йорке и является «в некотором роде экспертом по крысам».

Кстати, именно борьба с серыми хищниками, откровенно терроризирующими жителей мегаполиса, стала одним из основных направлений предвыборной программы Адамса.

Суд пообещал принять решение по делу в течение 90 дней.