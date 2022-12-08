На пресс-конференции бразильской сборной по футболу пострадал ни в чем не повинный кот

Неизвестно, что привлекло животное, но оно прыгнуло на стол с микрофонами Фото: EAST NEWS

Во время пресс-конференции бразильской сборной по футболу, проходившей на стадионе Гранд Хамад в Катаре, произошел инцидент с участием кота.

Животное запрыгнуло на стол во время общения форварда «Реала» Винисиуса Жуниора с журналистами.

Неизвестно, что привлекло животное, но оно прыгнуло на стол с микрофонами и попыталось по нему пройтись.

Попытка пушистого фаната привлечь к себе внимание была грубо пресечена пресс-атташе сборной Бразилии – он схватил животное за шкирку двумя руками и сбросил на пол.

Как отмечают СМИ, кот сильно не пострадал, но грубое поведение представителя бразильцев вызвало возмущение в зале и неодобрение Жуниора, который наградил пресс-атташе долгим осуждающим взглядом.

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент и заявил о необходимости штрафовать представителя бразильской команды, продемонстрировавшего грубое отношение к животному.

– Большой штраф и деньги в пользу приюта животных, – высказал свое мнение комментатор.

Впрочем, похоже, что сам кот не очень огорчился – он остался в зале до конца пресс-конференции. Правда, больше запрыгивать на стол не рискнул.