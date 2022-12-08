«Ленком» отсудил у мошенника 170 миллионов рублей

Директор театра Марк Варшавер Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бывшего директора московской гостиницы «Юность» Фарида Ахвердиева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против него было возбуждено столичной полицией в июле 2016 года по заявлению худрука «Ленкома» Марка Захарова.

Сама же история с «гостиничным бизнесом» театра началась еще раньше.

- «Ленком» стал соучредителем «Юности» (49 % акций принадлежали театру и 51 % - гостинице) по решению Бориса Николаевича Ельцина, - рассказал нам директор театра Марк Варшавер. – После этого мэр Москвы Юрий Лужков передал нам эту недвижимость, чтобы мы могли зарабатывать деньги. Это были сложные или, как сейчас говорят, «лихие» 90-ые. Театры бедствовали, зарплаты у артистов были мизерные. Речь шла о том, чтобы часть средств, вырученных от гостиничного бизнеса, перечислялась «Ленкому».

Но бывший директор «Юности» Фарид Ахвердиев без нашего ведома, используя свое служебное положение, подделал документы, печать и продал наши акции зарубежной компании, а деньги присвоил себе. Театру он не заплатил ни копейки. Рассказывал нам, что в гостинице никто не останавливается, поэтому и денег нет. Мы долго терпели. Только шесть лет назад Марк Захаров инициировал уголовное дело против Ахвердиева.

Расследование и судебное разбирательство шли долго. Обвинение затребовало для Фарида Ахвердиева восемь лет колонии. Был наложен арест на роскошную квартиру должника в районе Остоженки. Но он улетел в Баку. Спрятался там от правосудия.

В марте этого года Хамовнический суд признал Ахвердиева виновным и постановил взыскать с должника сумму нанесенного театру ущерба. За счет чего? За счет продажи той самой элитной квартиры. Жилплощадь - 230 м2 с подземным гаражом в так называемой московской «Золотой миле».

6 декабря Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области постановило взыскать с Фарида Ахвердиева более 170 миллионов рублей и перечислить деньги «Ленкому». Скоро будет объявлен аукцион на квартиру Ахвердиева. Ну а деньгам театр найдет применение.

- 170 миллионов пойдут на нашу уставную деятельность, - говорит Марк Борисович. - На новое оборудование, на новые спектакли, на ремонт. Это так называемые внебюджетные средства.