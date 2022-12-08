В Москве подвели итоги работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Фото предоставлено ФГБУК "ВЦХТ"

Был представлен положительный опыт работы с детьми, рассмотрены актуальные вопросы межведомственного взаимодействия и поставлены задачи на следующий год.

В пресс-конференции приняли участие:

- заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Олег Понарьин;

– заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Юлия Костыряченко;

– директор ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» Оксана Гончарова;

- председатель Общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения», член координационного совета детских и молодежных общественных объединений при Министерстве просвещения Российской Федерации Валентина Кульбицкая;

- педагоги, ставшие участниками и победителями всероссийских тематических конкурсов и члены отрядов ЮИД.

Модератором мероприятия выступил ведущий программы «Россия беz ДТП» на радио «Комсомольская правда» Антон Челышев.

Фото предоставлено ФГБУК "ВЦХТ"

Открыл пресс-конференцию Олег Понарьин. В своем выступлении Олег Евгеньевич акцентировал внимание на снижении показателей детского дорожно-транспортного травматизма. По его мнению, это результат совместных усилий многих ведомств, которые в тесном взаимодействии проводят большую работу по повышению правовой грамотности подрастающего поколения, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

«Такая работа позволяет воспитать подрастающее поколение на основе уважения к Правилам дорожного движения и безусловного соблюдения их требований во время участия в дорожном движении», – подчеркнул Олег Понарьин.

Юлия Костыряченко представила мероприятия, которые проводит Министерство просвещения по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных организаций по обучению детей основам безопасности дорожного движения. Юлия Александровна отметила, что в этом направлении важно задействовать все имеющиеся ресурсы и образовательные инструменты, а также активнее привлекать к данной работе родителей:

«Для региональных ресурсных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Министерством просвещения разработаны рабочие тетради для различных возрастных групп: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Тем самым мы дали дополнительный алгоритм педагогам для проведения занятий с детьми с учетом таких современных реалий, как СИМ, использование световозвращающих элементов и многое другое. Для организаций детского оздоровления нами также разработан модуль по безопасности дорожного движения. Он дает возможность включать в образовательную деятельность детей с учетом имеющихся у них компетенций».

Содержание мероприятий, проводимых с учащимися, постоянно совершенствуется и обновляется. Об этом сообщила Оксана Гончарова, также отметив, что уровень вовлеченности детей и подростков в изучение основ безопасного поведения на дорогах, как и качество демонстрируемых ими знаний, ежегодно растет:

«В общей сложности в этом году 15 000 детей приняли очное участие в профильных мероприятиях по БДД. В настоящее время проводятся курсы повышения квалификации для 5 000 педагогов по подготовке и преподаванию программ по БДД. В этом году Всероссийское первенство по автомногоборью и Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» вошли в государственный реестр одаренных детей. Победители этих мероприятий попадают в реестр одаренных детей и при поступлении в вуз на профильное направление, при положительных оценках, могут претендовать на Грант Президента Российской Федерации в размере 20 тысяч рублей в месяц на протяжении всего периода обучения».

Валентина Кульбицкая поделилась планами по развитию Всероссийского движения ЮИД. С учетом того, что в 2023 году общественной организации исполнится 50 лет, были собраны предложения детей и подростков всей страны, которые выразили своё видение развития ЮИД в будущем. Ребята представили свои идеи, которые легли в основу разработки новой Концепции движения и Календаря мероприятий ЮИД.

«Будущий год объявлен Президентом страны Годом педагога и наставника, поэтому мы основное внимание посвятим такой важной теме как развитие института наставничества и назовем этот год «Наставник ЮИД», – подчеркнула Валентина Кульбицкая. – «ЮИДовцы обучаются основам безопасности дорожного движения у своих старших товарищей, перенимая их лучший опыт. В то же время наши ребята и сами являются экспертами в этой сфере. И мы запланировали мероприятия по поддержке самых юных участников дорожного движения (ЮПИД) силами отрядов ЮИД. Таким образом, будет выстроена многоуровневая система наставничества и обеспечена непрерывность образования в области БДД. В основе мероприятий будет предусмотрена как теоретическая, так и практическая части – это проведение экскурсий, мастер-классов, выездных лекций и много другое».

Во время пресс-конференции был представлен уникальный опыт работы с юными инспекторами движения от руководителя клуба ЮИД «Дороги» МОУ «Губинская СОШ» Орехово-Зуевского городского округа Московской области Татьяны Янчиковой и преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ «Сельцовская СОШ имени Е.М. Мелашенко» Тосненского района Ленинградской области Николая Буджака. Педагоги поделились своими наработками в области применения нестандартных методов работы с детьми.

В завершение мероприятия к участникам пресс-конференции обратился ученик МОУ «Губинская СОШ» Никита Будкин, который отметил, что деятельность ЮИД является не только интересной и увлекательной, но и приносит огромную пользу обществу:

«Я горжусь тем, что являюсь юным инспектором движения. ЮИД – это круто! Мне бы хотелось от лица всех юных инспекторов движения России выразить благодарность всем тем, кто вкладывает усилия в развитие ЮИДовского движения. Спасибо вам», – добавил Никита Будкин.

Итогом пресс-конференции стало принятое решение о расширении межведомственного взаимодействия в вопросах предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и развития Всероссийского движения юных инспекторов движения на основе поддержки принципов наставничества, а также разработка и проведение мероприятий с детьми, приуроченных к 50-летию ЮИД.

Актуальные новости Всероссийского первенства по автомногоборью и Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» можно найти на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ».