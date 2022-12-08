Тысяча журналистов в США сделала громкое заявление

Bоины пера вышли на первую за последние 40 лет суточную стачку Фото: REUTERS

Один из центральных образов голливудской культуры — «Битва Чужого против Хищника». То есть противоборство двух равно малоприятных сущностей, где нам, обычным людям, всё же надо поддержать какую-то из сторон ради собственной жизни.

Как правило, финальная эпическая разборка в подобном кино происходит в экономической столице США — Нью-Йорке. Именно это сейчас и наблюдается на Таймс-сквер, где располагается офис одной из старейших и самых популярных газет страны — New York Times. Причина — забастовка профсоюза более чем тысячи работников-журналистов, которые разошлись с дорогой редакцией относительно желаемого размера зарплаты и других условий труда.

Например, владельцы медиа-холдинга изначально предлагали сотрудникам рост годовой зарплаты в 5,5% (что, согласимся, выше 2,2%, заложенных в предыдущие контракты). Однако профсоюз требует поднять жалованье хотя бы на 10%, дабы опередить уровень инфляции в США. Та, надо отдать должное Белому дому, меньше, чем в родственной Англии, — «всего» 7,5% за октябрь. Но планируемый рост зарплат, как видим, за сей цифрой не поспевает.

Вот воины пера и вышли на первую за последние 40 лет суточную стачку — попросту прекратив работу в четверг, 8 декабря. Пресс-служба газеты (да, есть и такая) назвала подобное решение «разочаровывающим».

При этом профсоюз воюет не только за зарплаты, но и за пересмотр условий труда на удалёнке — редакция традиционно придерживается классических стандартов, а вот многие сотрудники мечтают писать нетленки из дома или кафешки.

Впрочем, кому сочувствовать в этой схватке медиа-машины с её винтиками — не ясно. NYT, традиционно близкая к ультралиберальной Демпартии, немало сделала для воплощения принципа «демократия — это власть демократов», усиленно борясь за «чистоту мысли» и в собственных рядах.

Например, летом 2020 года из NYT со скандалом ушла высокопоставленная сотрудница — Бэри Вайсс. «Преступление» девушки заключалось в критике либеральных идей. А ещё она, в рамках свободы мнений, поддержала публикацию колонки сенатора-республиканца Тома Коттона (за этот «страшный проступок» также был уволен один из коллег Бэри — редактор отдела колумнистики Джеймс Беннет).

Причина? Сенатор Коттон призывал использовать армию для подавления тогдашних беспорядков движения Black Lives Matter, что, по мнению «людей с хорошими лицами», — тяжкий грех (хотя, вообще-то, раздел «мнения» в газете на то и существует, чтобы отражать самые разные точки зрения, включая и те, которые кому-то не нравятся — но поди ж ты).

Ожидается, что забастовка сотрудников NYT прекратится к пятнице. Заметим, сайт газеты по-прежнему работает, поскольку далеко не все из её двух тысяч сотрудников состоят в профсоюзе и поддерживают идею стачки.