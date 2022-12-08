Тромбоз в самолете: медики предупредили о новой опасности во время полетов

Медики напоминают о том, что долгие перелеты могут привести к тромбозу глубоких вен. Фото: Shutterstock

Скоро новогодние каникулы, многие туристы отправятся в тёплые страны: в Таиланд и на Кубу, Эмираты и Египет… Медики напоминают о том, что долгие перелеты могут привести к тромбозу глубоких вен. Опасность вполне реальна.

Исследователи из Медицинской школы Университетского колледжа Лондона в свое время доказали, что бессимптомный тромбоз появляется у каждого десятого пассажира! Статистика, впрочем, справедлива лишь для путешественников в возрасте и для дальних перелетов - на рейсах продолжительностью более 8 часов. Из Москвы, скажем, во Владивосток или на Камчатку, в Паттайю или на Мальдивы.

В эксперименте участвовали 89 мужчин и 142 женщины, все путешествовали в эконом-классе. И все старше 50 лет - это важный фактор. Тромбозов в анамнезе не было ни у кого. Однако у некоторых туристов обнаружились мутации ДНК, определяющие предрасположенность к тромбоэмболии.

Половина участников эксперимента надевали в полет компрессионные чулки или гольфы 1 класса. Вторая половина летала без них.

После путешествия всем сделали дуплексное сканирование вен. И у 10% авиапассажиров наши тормоз в икроножных мышцах. Все они оказались из контрольной группы, которая летала без компрессионных чулок. Вывод простой: тромбоз глубоких вен после долгих полетов - штука вполне реальная. А компрессионные чулки или гольфы действительно помогают избежать проблем. И летать, куда хочется, без вреда для здоровья.

На днях доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков в интервью радио Sputnik назвал главные риски для здоровья авиапассажиров, и тоже на первое место поставил варикозное расширение вен и опасность образования тромбов. Причина - перепады давления во время взлета и посадки, а также то, что пассажирам приходится долго сидеть. Он рекомендовал путешественникам с варикозом принимать препараты, которые тонизируют вены и препятствуют образованию тромбов.

Некоторые авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных проблемах.

«Эмирейтс», например, выполняющая рейсы из Москвы в Дубай, дает такие советы, чтобы снизить риск тромбоза глубоких вен в полете:

- Надевайте свободную и удобную одежду.

- Разместите багаж в верхнем отсеке, а не под сиденьем впереди стоящего кресла. Так вы сможете вытянуть ноги и периодически разминать их.

- Желательно регулярно выполнять упражнения сидя, а также пользоваться возможностью размяться по пути в туалет и обратно.

- Избегайте обезвоживания: регулярно пейте соки и воду, воздержитесь от алкоголя и напитков с кофеином.

У некоторых людей вероятность возникновения тромбоза несколько выше, признают в «Эмирейтс». И рекомендуют посоветоваться перед поездкой с врачом и выбрать вместе с ним оптимальный вариант: компрессионные чулки или носки либо средства против свертывания крови. Этот совет актуален для пассажиров старше 40 лет, тех, кто недавно перенес операцию, имеет наследственную предрасположенность к тромбозам или нарушения свертываемости крови, страдает варикозом, принимает гормональные препараты, беременных женщин, людей с лишним весом, курильщиков. В общем, список обширный.