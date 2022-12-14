На Сахалине начали делать беспилотники для разведки и артиллерии

Многие мобилизованные из Сахалинской области прошли курсы операторов беспилотников и забрали дроны с собой в зону СВО. Фото: Пресс-служба Сахалинской области

- Некоторые детали мы печатаем тут же, на 3D-принтерах. Кое-что производится на станках, - сотрудники специального конструкторского бюро САМИ показывают свой первый цех по производству беспилотных летательных аппаратов. - Да, дроны для наших военных теперь делаем сами, у нас на Сахалине.

Изначально СКБ САМИ, являющееся филиалом Дальневосточного отделения РАН, заточено на создание средств автоматизации морских исследований. У предприятия серьезная научная и техническая база. Но когда пришел запрос на создание беспилотников, местные специалисты собрались, подумали буквально несколько дней и… начали делать БПЛА.

Так что теперь на базе СКБ САМИ по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко для дронов запущена целая производственная линия. О своих планах выпуска беспилотников заявляли многие регионы. При этом Сахалинская область стала одним из первых субъектов РФ, где дроны уже реально начали делать, организовав производство именно на своей территории.

- Важная особенность - в цехе собирают именно ту модель квадрокоптера, управлению которой островные бойцы обучаются на Успенском военном полигоне, - рассказал журналистам Валерий Лимаренко. - Эту технику сахалинцы и курильчане возьмут с собой в зону проведения СВО. До конца года планируем собрать до 100 беспилотных летательных аппаратов. С января начнется промышленное производство - объемы выпуска постепенно будут увеличены в несколько раз.

Фото: Пресс-служба Сахалинской области

Беречь жизни наших солдат

Так остров Сахалин становится одним из центров по производству беспилотников.

Сотрудники СКБ САМИ рассказывают: о том, какой нужен функционал военным дронам, какие задачи они будут решать, инженерам объясняли профессиональные военные из зоны специальной военной операции. Так что технику подгоняли под текущие реалии ведения боевых действий. Эти «птички» теперь незаменимые вещи для разведки и корректировки работы артиллерии. Ну и для доставки грузов, конечно же.

- В зоне СВО дроны позволяют беречь жизни наших солдат. Да, с одной стороны, беспилотники - это расходный материал. Но при этом они решают в нынешних условиях самые серьезные задачи, - говорят специалисты.

Вопрос с материалами для производства летательной техники решили в сжатые сроки. В цеху СКБ САМИ используют легкие и прочные материалы. Например, углепластик. (Он же карбон. Этот композитный материал сейчас широко используется в авиа- и автостроении, в производстве медицинской аппаратуры. - Авт.) Необходимые детали делают на собственных 3D-принтерах, а также фрезерных и точильных станках.

При этом специалисты параллельно работают над тем, чтобы сделать производство максимально простым и недорогим. В том числе это зависит и от материалов, которые могут использоваться для изготовления некоторых деталей.

- Для печати корпусов мы можем использовать пластик, который выбрасывают наши жители, - это бутылки, крышки, - объясняет заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. - Получился бы хороший пример замкнутого цикла производства. Сейчас этот вопрос находится в проработке.

Само производство постепенно разрастается. Если опытные образцы сахалинских беспилотников создавали, что называется, в ручном режиме, то теперь в СКБ смонтируют сразу две линии сборки. В отдельном помещении будет находиться площадка для покраски БПЛА. В соседней - склад запчастей.

Полевая мастерская

По поручению Валерия Лимаренко на Сахалине вслед за производством беспилотников организовали и площадку для обучения мобилизованных и резервистов работе с этой техникой. Оператор БПЛА - это теперь отдельная и очень важная воинская специализация. Занятия проходят на Успенском полигоне, что в 20 километрах от Южно-Сахалинска.

Свое обучение, кстати, новички начинают не с реальной техники, а с «компьютерных игр».

- Сначала ребят готовятся на симуляторах полетов, нарабатывают моторику рук, - объясняет инструктор. - Все, как в любой авиамоторной секции, скажем. Далее мы выходим на улицу и начинаем с элементарных полетов. Обучаем ребят азам ориентирования, как правильно летать, преодолевать те или иные препятствия.

Здесь же, к слову, на полигоне, в одной из палаток, развернута полевая мастерская дронов, где умельцы могут оперативно поменять запчасти. Все-таки во время обучения всякое с техникой случается.

Мы учитываем все нюансы

Губернатор Валерий Лимаренко регулярно приезжает на полигон, чтобы пообщаться с мобилизованными. На днях здесь как раз завершила обучение первая группа сахалинских операторов БПЛА. Курс длился несколько недель. Успешно прошедшие обучение получили из рук губернатора сертификаты операторов БПЛА - наличие навыков у специалиста подтверждается документально.

Главе региона продемонстрировали, как проходят тренировки - в условиях, максимально приближенных к боевым.

- В подготовке мы учитываем все нюансы. Вот сейчас минометчики вышли на незнакомую местность, у них есть приблизительные координаты целей, - объясняет происходящее (мы это видим через «картинку» с самого дрона. - Авт.) инструктор. - Оператор беспилотника как раз помогает корректировщикам уточнить параметры цели…

Во время обучения были и тренировки в ночное время, и отработка полетов в условиях помех (существует техника, которая может «слепить» дроны противника) и без спутниковой навигации. Словом, специалистов готовят к любым неожиданностям.

- В ходе обучения мы получили очень большой объем информации, - рассказывает один из мобилизованных. - Учились определять технику и живую силу противника на местности, отрабатывали сброску гранат. Инструкторы все очень хорошо и доходчиво объясняют, поэтому было не очень сложно.

Многие мобилизованные из Сахалинской области прошли курсы операторов беспилотников и забрали дроны с собой в зону СВО.

Губернатор Валерий Лимаренко (справа) неоднократно встречался с мобилизованными на полигоне под Южно-Сахалинском. Фото: Пресс-служба Сахалинской области

КСТАТИ

Губернатор вернул из зоны СВО многодетных отцов

Накануне Валерий Лимаренко встретился с женами многодетных сахалинцев и курильчан, возвращенных из зоны проведения спецоперации. (Это коснулось мужчин, имеющих не менее трех детей в возрасте до 16 лет. - Авт.)

- Хотел бы отметить сразу несколько хороших новостей, - обратился губернатор к женщинам. - Во-первых, нам удалось вернуть ваших мужчин из зоны проведения специальной военной операции. Считаю справедливым, что многодетные отцы теперь могут заботиться о своих семьях, быть рядом со своими женами и детьми, трудиться на благо региона. Эти гарантии им предоставило решение Генштаба об отсрочке, а мы добились того, чтобы оно распространялось и на тех, кто уже был призван в рамках частичной мобилизации.

Женщины поблагодарили губернатора за помощь. Одна из участниц встречи призналась:

- Муж мне до последнего не сообщал, что возвращается на Сахалин. Я узнала об этом, когда он уже был в аэропорту. Я и дети счастливы.

При этом ранее Валерий Лимаренко встречался на все том же Успенском полигоне с многодетными мобилизованными. Некоторые мужчины, несмотря на «бронь», приняли решение продолжить службу и отправиться в зону СВО.

ВАЖНО

• По решению Валерия Лимаренко семьям мобилизованных сахалинцев единовременно выплатят по 300 тысяч рублей.

• В Сахалинской области создана горячая линия по вопросам поддержки семей мобилизованных. Все вопросы, с которыми обращаются родственники военных, решаются в индивидуальном порядке. «Родственники воинов обращаются с разными просьбами: устроить детей в детсад или школу, помочь с лечением, решением бытовых проблем, предоставить кредитные каникулы, - отмечают в пресс-службе губернатора. - Каждое обращение находится на особом контроле правительства Сахалинской области».

• По поручению Валерия Лимаренко создана общественная группа по решению вопросов мобилизованных сахалинцев и курильчан. В нее войдут в том числе и жены военных.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Андрей Турчак проведал бойцов в реабилитационном центре

В Сахалинском областном реабилитационном центре сейчас восстанавливаются сахалинские военные, прибывшие из зоны проведения СВО.

«Реабилитация военнослужащих проходит в формате дневного стационара, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Сахалинской области. - Мужчины приходят в центр к 9 утра и к 16 часам завершают процедуры. В центре есть всевозможные тренажеры для восстановления опорно-двигательного аппарата. Хороший эффект дают физиотерапия, магнитотерапия, прессотерапия, лечебный массаж».

Накануне проходящих реабилитацию бойцов проведал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

- Сейчас реабилитацию здесь проходят 20 военнослужащих, а всего курс прошли 145 мужчин, - сообщил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов. - В среднем пациенты здесь за две недели завершают курс реабилитации и стремятся вернуться к службе.

Андрей Турчак пообщался с военными и поблагодарил за службу.

- Спасибо вам огромное, восстанавливайтесь, выздоравливайте. И спасибо большое специалистам и медикам центра.