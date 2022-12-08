Сбербанк опубликовал финансовую отчетность за 11 месяцев: чистая прибыль выросла на 23%

Сбербанк опубликовал финансовую отчетность за ноябрь и 11 месяцев 2022 года. Достигнутые банком финансовые показатели подтвердили его лидерство на российском рынке.

Так, чистая прибыль Сбербанка в ноябре выросла почти на 23% по сравнению с результатами прошлого года, достигнув 124,7 млрд. рублей. По итогам 11 месяцев года чистая прибыль банка составила 174,8 млрд. рублей (в годовом выражении снижение составило 84,8%).

Чистый процентный доход Сбербанка вырос в ноябре на 12,8%, а за 11 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3,7%. Как отмечают в банке, это произошло на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Сбербанк остается лидером в банковском кредитовании. Совокупный кредитный портфель Сбербанка превысил 30 трлн. рублей.

В ноябре Сбербанк увеличил объем кредитов юрлицам на 1,1%, а физлицам - на 1,8%. Корпоративный кредитный портфель за 11 месяцев вырос на 13,1%, розничный - на 11%. С начала года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму свыше 2,1 трлн рублей. В общей сложности ипотечных кредитов за 11 месяцев года выдано на 17,3% больше, чем в прошлом году, кредитных карт - на 26,8%.

Как пояснили в Сбербанке, ситуация в потребительском кредитовании стала улучшаться с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне.

Как отмечает руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов, Сбер - традиционный лидер на рынке розничных банковских услуг, в том числе кредитования.

- Способствуют этому не только узнаваемость бренда, доступность офисов и востребованные финансовые продукты экосистемы, но и продуманная маркетинговая стратегия, включающая различные акции, которые стали традиционными и ожидаемыми потребителями, - говорит Цыганов.

- Именно Сбер первым из российских банков месяц назад вернулся к публикации финансовой отчетности. Сегодня Сбер закрепил свой успех. Положительная динамика наблюдается и в корпоративном, и в потребительском кредитовании, - отмечает доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.

- После выхода банка в октябре на прибыльную траекторию рынок ждал подтверждения результатов, а акции подрастали на ожиданиях позитива. И Сбербанк не подвел — увеличение чистой прибыли за ноябрь следует рассматривать только со знаком плюс, - говорит эксперт БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. По его словам, Сбербанк адаптировался к внешним вызовам.

- Важно, что банк не использует послабления ЦБ, а нормативы достаточности остаются в пределах. Положительный момент — контроль за расходами, что улучшает параметры общей эффективности деятельности. С таким темпом помесячных показателей по году возможен выход на планку 300 млрд. руб. по чистой прибыли, - полагает Михаил Зельцер.

- Такие цифры по чистой прибыли – это очень хороший показатель с учетом реалий этого года. Причем банк показывает рост по всем ключевым направлениям деятельности, - добавляет руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.