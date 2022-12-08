Утром – санкции, вечером – овации: eвропейские лидеры стоя аплодировали шедевру русской классики

Кстати, премьера имела не только культурный, но и коммерческий успех – сборы театра только за первый день составили 2,5 миллиона евро Фото: REUTERS

Во времена потрясений, подобных нынешнему противостоянию России и Запада, в мире, порой происходят самые невероятные парадоксы. Европейские лидеры утром могут анонсировать очередной пакет санкций против нашей страны, а вечером – устраивать овации на премьерах шедевров русской классики.

Подобные метаморфозы стали возможными во многом благодаря смелости художественного руководителя миланского театра «Ла Скала» Доминика Мейера, решившегося, вопреки развернувшей на Западе русофобской кампании, открыть сезон всемирно известной оперой Мусоргского «Борис Годунов». Управлением оркестром было доверено Риккардо Шайи, а режиссером постановки выступил датчанин Каспер Холтен.

Многим озвученное еще в июне решение мэтра встало костью поперек горла и эти «истинные ценители культуры» всячески пытались усмотреть в знаковом событии следы «российской пропаганды». Так, генконсул Украины в Милане Андрей Картыш в ноябре призывал миланские власти и администрацию театра не открывать новый сезон оперой Мусоргского, поскольку, по его словам, решение «Ла Скалы» «разочаровало украинскую общину в Италии». Обиженные даже организовали пикет на площади перед театром и облили его фасад красной краской. Но, несмотря на все эти «потуги» (пятеро участников акции в итоге были арестованы), премьера состоялась.

Трансляция выступления артистов велась в прямом эфире центральными итальянскими телеканалами «Rai1» и «Rai3», а послушать голос исполняющего главную партию российского баса Ильдара Абдразакова собралось немало высоких гостей. В королевской ложе театра Пьермарини присутствовали президент Республики Серджо Маттарелла, премьер-министр страны Джорджа Мелони, министр реформ Мария Элизабетта Казеллати, министр экономического развития Италии Адольфо Урсо. Приехала в Милан и председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Как пишет газета «Ла Репубблика», опера имела феноменальный успех. После представления весь зал, включая лидеров европейской политики, удостоил артистов 13- минутными овациями, а сцена была буквально «завалена цветами». Все аплодировали стоя.

В своем комментарии журналистам Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «любит хорошую оперу».

- Мусоргский феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее, - подчеркнула высокопоставленная еврочиновница.

- У меня четкая позиция по украинскому вопросу, но она не имеет отношения к русской культуре и русскому народу. Есть политический выбор, и эти два вопроса нужно разделять. У нас нет ничего против русского народа, русской истории, русской культуры, — заявила, в свою очередь, итальянский премьер.

Кстати, премьера имела не только культурный, но и коммерческий успех – сборы театра только за первый день составили 2,5 миллиона евро (165 миллионов рублей).