Смотреть, как Владимир Путин награждает Героев России в Кремле 8 декабря 2022 года можно на сайте KP.RU. ФОТО Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин награждает Героев России в Кремле 8 декабря 2022 года. Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию вручения "Золотых Звезд".

На церемонию награждения приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм. Среди участников мероприятия также будут присутствовать Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

Где посмотреть прямую онлайн-трансляцию, как Владимир Путин награждает Героев России в Кремле 8 декабря 2022 года

Смотреть, как Владимир Путин награждает Героев России в Кремле 8 декабря 2022 года можно на сайте KP.RU. "Комсомолка" будет вести прямую онлайн-трансляцию вручения "Золотых Звезд".

Стоит отметить, что данная церемония награждения приурочена к предстоящему Дню Героев Отечества. Ежегодно он отмечается в наше страна 9 декабря. В этом году торжественная дата выпадает на пятницу. Она приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год.

Традиция чествования Героев Отечества в России возобновили в 2013 году.