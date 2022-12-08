Пользователи ВКонтакте собрали 3 миллиона рублей на реставрацию кафтана Петра Великого

Набор стикеров из 36 юмористических изображений на все случаи жизни был выпущен в честь юбилея Петра Великого

Команда ВКонтакте завершила сбор средств на реставрацию исторического кафтана Петра I. Всего за пять месяцев пользователи собрали 3 миллиона рублей: они покупали себе и дарили друзьям тематический набор стикеров. Все деньги пойдут на восстановление императорского костюма, который хранится в Государственном Эрмитаже.

Набор стикеров из 36 юмористических изображений на все случаи жизни был выпущен в честь юбилея Петра Великого: в 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения императора. Приобрести юбилейный набор всё ещё можно в магазине стикеров ВКонтакте. До конца года он продаётся со скидкой: всего за 5 голосов. Проект стал продолжением давнего сотрудничества Эрмитажа и ВКонтакте, а также частью большой программы поддержки культурных учреждений от соцсети, куда входят в том числе гранты для проектов культуры.

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Мы с командой ВКонтакте очень счастливы, что удалось так легко и красиво реализовать этот кейс! Совсем скоро передадим 3 миллиона рублей Эрмитажу, чтобы его сотрудники смогли приступить к реставрации исторического костюма Петра I. Получается, набор юбилейных стикеров помог пользователям ВКонтакте не только разнообразить общение в соцсети, но и внести вклад в сохранение культурного наследия. Эрмитаж хранит сотни предметов гардероба Петра Великого, и многие из них нуждаются в реставрации — помогая восстановить кафтан, мы помогаем сохранить нашу историю».

Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа:

«Сбор средств на реставрацию костюма Петра Великого — это блестящий пример успешного краудфандинга. Мы искренне благодарны пользователям и команде ВКонтакте за поддержку. Сегодня развитие музеев и сохранение исторического наследия во многом зависит от массового участия неравнодушных людей, а не только от пожертвований крупных меценатов. У нас всё состоялось, мы вместе блестяще опробовали этот формат. Получилось очень красиво, все довольны — это прекрасный результат. Кафтан будет отреставрирован, за что всем большое спасибо!»

В среду, 7 декабря, Эрмитаж отпраздновал 258-ю годовщину со дня основания. Сотрудничество музея и ВКонтакте началось в 2015 году на фестивале VK Fest. С тех пор Эрмитаж успел стать постоянным участником фестиваля, подготовить задание для одного из самых масштабных IT-соревнований в стране — VK Hackathon, открытьзапасники с историческими костюмами для интервью с модельером Жан-Полем Готье, стать информационным партнёром социальной сети и набрать более 370 тысяч подписчиков в официальном сообществе ВКонтакте.