В самом большом спорткомплексе Сибири «Кузбасс-Арена» прошли первые соревнования

В матче чемпионата России по волейболу команда «Кузбасс» сыграла с клубом «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кемерове месяц назад открылся новый спорткомплекс «Кузбасс-Арена». Он стал самым большим спортивным объектом Сибири: одновременно в нем могут заниматься до 2500 человек. 7 декабря здесь прошло первое спортивное событие. «Кузбасс-Арена» приняла на своей главной площадке матч чемпионата России по волейболу. Игроки команды «Кузбасс» встретились с клубом «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу кузбасской команды. Еще одни крупные соревнования состоятся здесь 10 декабря: «Кузбасс-Арена» примет вечер единоборств ММА и кикбоксинга «Сила Сибири».

Спорткомплекс стоимостью 9,5 миллиардов рублей стал одним из самых масштабных спортивных проектов Кузбасса. На площади в 54 тысячи квадратных метров есть все, чтобы развивать виды спорта, в которых традиционно сильна область: хоккей с мячом, конькобежный спорт, плавание, спортивную гимнастику. Трибуны главной арены рассчитаны на 6 тысяч зрителей. В комплексе оборудованы 11 залов для занятий единоборствами, два зала для игровых видов спорта, а также залы для настольного тенниса, танцевального спорта и тяжелой атлетики. «Кузбасс-Арена» открыт для всех желающих: тренироваться в нем могут и профессиональные спортсмены, и любители здорового образа жизни.

- Открытие этого грандиозного спортивного сооружения - важный шаг в повышении доступности спорта для жителей Кузбасса, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев. - Здесь созданы условия для тренировок спортсменов российского и мирового уровня, также здесь смогут заниматься любители активного и здорового образа жизни. «Кузбасс-Арена» позволит проводить за Уралом, в Сибири, чемпионаты и тренировочные сборы самого высокого уровня.

«Кузбасс-Арена» стал самым большим спортивным комплексом Сибири. Фото: Максим Киселев/ТАСС.

Площадки спорткомплекса подходят для занятий 24 видами спорта. Среди них - волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, смешанное боевое единоборство (ММА), ушу, киокусинкай, каратэ, тайский бокс, тяжелая атлетика, плавание, подводный спорт, бокс, спортивная борьба (вольная борьба, греко-римская борьба), тхэквондо, скалолазание, дзюдо, самбо, кикбоксинг, танцевальный спорт, настольный теннис, сёрфинг, парашютный спорт. Областные учреждения, отвечающие за эти виды спорта, и аккредитованные региональные спортивные федерации сейчас заключают договора о кластерном взаимодействии, после чего спортсмены начнут заниматься в «Кузбасс-Арене». В комплексе уже проходят тренировки по тхэквондо, ушу, тяжелой атлетике, самбо, дзюдо, парашютному спорту. В ближайшее время для жителей Кемерова откроются бассейн и тренажерный зал.

Есть в «Кузбасс-Арене» и пока необычные для кемеровчан активности. Например, первая в регионе искусственная волна для занятий серфингом. В специальном бассейне генерируется горизонтальный поток воды, имитирующий океанскую волну длиной 14 метров и шириной 10 метров. Оседлать ее могут и опытные серфингисты, и те, кто еще ни разу не вставал на доску, но мечтает попробовать.

Ещё один необычный тренажер - единственный в Сибири и на Дальнем Востоке спортивный комплекс с аэродинамической трубой. Он предназначен для тренировок сборной России по парашютным видам спорта. Кроме профессиональных парашютистов в аэротрубе могут полетать все желающие. Также здесь планируется проводить занятия по программам реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.