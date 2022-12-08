Владимир Путин
Фото: REUTERS
8 декабря 2022 года в Кремле стартовала церемония вручения «Золотых Звезд» Героям России, проявившим себя в ходе специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин лично проводит церемонию вручения медалей.
Видео церемонии вручения «Золотых Звезд» Героям России 8 декабря 2022 года можно посмотреть на сайте KP.RU. Видеотрансляция запечатлела как речь российского лидера Владимира Путина, так и выступления военнослужащих.
Один из Героев России, например, от волнения забыл, что собирался говорить собравшимся, но глава государства приободрил его, напомнив, что «тут все свои».
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения Героев России 8 декабря 2022 года высоко оценил не только вклад военнослужащих в события спецоперации, но и влияние их героических поступков на население страны, которые служат моральным ориентиром для населения всей страны.
Глава государства также заявил, что российские власти никогда не будут забывать о поддержке семей и близких героев, назвав защиту Родины великой миссией. Что еще говорил Владимир Путин Героям России, можно посмотреть в видео церемонии вручения "Золотых Звезд" на сайте KP.RU.
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