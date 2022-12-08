Владимир Путин Фото: REUTERS

8 декабря 2022 года в Кремле стартовала церемония вручения «Золотых Звезд» Героям России, проявившим себя в ходе специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин лично проводит церемонию вручения медалей.

Где посмотреть видео церемонии вручения «Золотых Звезд» 8 декабря 2022

Видео церемонии вручения «Золотых Звезд» Героям России 8 декабря 2022 года можно посмотреть на сайте KP.RU. Видеотрансляция запечатлела как речь российского лидера Владимира Путина, так и выступления военнослужащих.

Один из Героев России, например, от волнения забыл, что собирался говорить собравшимся, но глава государства приободрил его, напомнив, что «тут все свои».

Что говорил Путин на церемонии награждения Героев России 8 декабря 2022

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения Героев России 8 декабря 2022 года высоко оценил не только вклад военнослужащих в события спецоперации, но и влияние их героических поступков на население страны, которые служат моральным ориентиром для населения всей страны.

Глава государства также заявил, что российские власти никогда не будут забывать о поддержке семей и близких героев, назвав защиту Родины великой миссией. Что еще говорил Владимир Путин Героям России, можно посмотреть в видео церемонии вручения "Золотых Звезд" на сайте KP.RU.

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