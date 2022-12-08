Из российских сериалов начнут удалять иностранную музыку: объясняем, почему

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров Фото: Кадр видео

Кинопродюсер Борис Осипенко («Империя», «Не ври мне») на днях сообщил о революционных изменениях в производстве сериалов. Теперь в русских проектах перестанет звучат западная (враждебная) музыка. Как такое возможно? Очень просто. Треки просто будут «выпиливать» — даже из тех лент, которые в настоящий момент находятся в производстве.

И дело тут вовсе не в охоте на ведьм.

Все потому, что крупные иностранные музыкальные лейблы (Sony Music, WARP и др.) ушли с российского рынка и не продлевают (не продают) права нашим киноделам. Выходит, использовать в качестве саундтрека зарубежные мелодии теперь нельзя. Значит, композиции исчезнут — такое решение было принято на закрытом совещании лидеров телепроизводства еще в конце ноября.

Фото: кадр из фильма.

Неужели теперь мы будем слушать тишину в тех местах, где сердце должно было замереть от бесконечно красивой мелодии? Нет. В дело вступит импортозамещение. Уж что-что, а с гениальными композиторами и прекрасной музыкой в России никогда проблем не было.

К примеру, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров уверен, что русские сериалы от этого шага никак не пострадают. Даже наоборот.

— Все зависит, конечно, от сюжета картины, но таких картин, которые построены на исполнении зарубежной музыки, не так много, — считает режиссер. — Отечественная музыка достаточно развита, у нас отличные композиторы в кино работают. Будут [теперь] платить нашим композиторам. Возможно, это для наших радиостанций проблема и телевизионных шоу, которые постоянно на английском языке исполняют. Очень хорошо, пусть как раз по-русски поют.

Фото: Кадр видео

В картинах Шахназарова звучала как иностранная музыка, купленная по лицензии, так и множество треков, написанных русскими композиторами — Анатолием Кроллом, Эдуардом Артемьевым, Евгением Кадимским и многими другими, поэтому никакого криминала и трагедии в исчезновении зарубежных треков из нашего кино режиссер не видит.